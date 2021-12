Hosszú Katinkát megbüntették a magyar sportújságírók

Hosszú Katinka éremért utazott Tokióba, ám a háromszoros olimpiai bajnoknak ez nem jött össze. A 400 méteres vegyesúszásban az ötödik helyen végzett, míg 200 méter vegyesen hetedik lett. A 200 méteres pillangóúszás előfutamától visszalépett, 200 méter háton pedig nem jutott be a döntőbe, összesítésben csupán a 20. helyen végzett. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a májusban Budapesten rendezett Európa-bajnokságon 400 méter vegyesen aranyérmet szerzett, 200 méteres pillangón pedig ezüstérmes lett Kapás Boglárka mögött. Az éves teljesítményét nézve, ha jócskán el is maradt attól, amit a nagyközönség és ő is várt, az Év sportolója-szavazás tízes listájára éppenséggel „becsúszhatott” volna, de az MSÚSZ elnöksége már az első körben „kiszavazta”.

Tavaly a férfiaknál a labdarúgó Szoboszlai Dominik, a nőknél az Európa-bajnok cselgáncsozó, Karakas Hedvig lett az év legjobb magyar sportolója – most egyikük sincs a legjobb tízben. Karakas az olimpián már a 32 között, az első meccsén kikapott, így gyorsan kiesett, a férfiaknál pedig most kétségkívül nagyon nehéz volt már a listára is felkerülni, a kajakozó Varga Ádámnak – aki Tokióban 1000 méteren Kopasz Bálint mögött végzett a második helyen – ez olimpiai ezüstéremmel sem sikerült!

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke pénteken az M4 Sport Sporthíradóban ismertette az elnökség által összeállított tízes listákat. Az MSÚSZ tagjai meg is kezdhették a szavazást, s december 28-án sajtótájékoztatón jelentik be, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba. Szöllősi György emlékeztetett rá, hogy tavaly a pandémia miatt nézők nélkül kellett megrendezni a gálát, de úgy készülnek, hogy január 6-án ezúttal nézők is jelen lehetnek majd a Nemzeti Színházban a díjkiosztón, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Ugyancsak a gálán kerül sor az Életműdíj átadására. A fogyatékos sportolók esetében felkért szakemberek, szakírók döntenek a legjobbakról, az év legemlékezetesebb sportpillanatáról pedig az M4 Sport internetes oldalán lehet szavazni.

Az év férfi sportolója díjára jelöltek:

Berecz Zsombor vitorlázó, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok

Fucsovics Márton teniszező, wimbledoni negyeddöntős

Kopasz Bálint kajakozó, olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok

Lőrincz Tamás birkózó, olimpiai bajnok, Európa-bajnok

Lőrincz Viktor birkózó, olimpiai ezüstérmes

Milák Kristóf úszó, olimpiai bajnok és ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok

Siklósi Gergely párbajtőrvívó, olimpiai ezüstérmes

Szilágyi Áron kardvívó, olimpiai bajnok, csapatban olimpiai bronzérmes

Tótka Sándor kajakozó, olimpiai és Európa-bajnok

Valter Attila kerékpáros, az összetettben három napon át vezető, azaz rózsaszín trikós a Giro d’Italián

Az év női sportolója díjára jelöltek:

Csipes Tamara kajakozó, egyéniben olimpiai ezüstérmes, négyesben olimpiai bajnok, párosban világbajnok

Gulyás Michelle öttusázó, egyéniben vb-bronzérmes, csapatban vb-ezüstérmes

Kapás Boglárka úszó, olimpiai negyedik, Európa-bajnok

Keszthelyi Rita vízilabdázó, olimpiai bronzérmes

Kovács Sarolta öttusázó, olimpiai bronzérmes

Kozák Danuta kajakozó, egyéniben olimpiai negyedik, a négyesben olimpiai bajnok, párosban olimpiai harmadik és világbajnok

Márton Anna kardvívó, olimpiai negyedik

Olasz Anna nyílt vízi úszó, olimpiai negyedik

Pupp Réka cselgáncsozó, olimpiai ötödik

Vas Kata Blanka kerékpáros, olimpiai negyedik

Az MSÚSZ honlapján valamennyi tízes lista megtekinthető.

Borítókép: Hosszú Katinka a tokiói olimpián (Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport)