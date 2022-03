Íme minden, amit tudni kell a Formula–1 új idénye előtt!

Amióta 2017-ben a Liberty Media átvette az uralmat a Formula–1-ben, a lehető legtöbb futamot próbálja belezsúfolni a versenynaptárba. 2020-ban és 2021-ben azonban keresztülhúzta a számításaikat a koronavírus, versenyek maradtak el; a tervezett 23 futam helyett tavaly is 22 lett megtartva. Idén újra megpróbálkoznak a „rekorddöntéssel”, bár az Orosz Nagydíj kiesése miatt (a háború miatt elvették a rendezési jogot az oroszoktól) átmenetileg ismét 22 versenyre csökkent a kínálat. Ám biztosak lehetünk benne, hogy a sportág vezetői mindent megtesznek a versenynaptár bővítése érdekében. Ami bizonyos, hogy pénteken Bahreinben indul és novemberben Abu-Dzabiban zárul az évad; a Magyar Nagydíjat július utolsó hétvégéjén tartják, három sprintfutam lesz, Miami története során először szerepel a rendező városok között, illetve a pandémia miatt az előző években visszalépő Mel­bourne, Montreal és Suzuka újra felkerül a száguldó cirkusz térképére.

A koronavírus nemcsak a versenynaptárat borította fel, hanem az F1 megreformálását is elodázta. 2021 helyett azonban a pénteken kezdődő idényre James Allison, a Mercedes technikai vezetője szerint soha nem látott mértékű technikai változtatásokat vezettek be. A kocsik súlya nagyobb lett, a tengelytávjuk rövidebb, megújultak az orrkúpok, az első és hátsó szárnyak, a padlólemezek, eltűntek a terelőszárnyak, az eddig megszokott 13 helyett 18 colos kerekeket szereltek az idei versenygépekre, és 2009 óta először visszatértek a keréktárcsák használatához is.

Az újításokkal a turbulencia megszüntetése, csökkentése volt a cél, hogy a versenyzők anélkül tudjanak szorosan a riválisok nyomában haladni, hogy az autó­juk sokat veszítene a leszorítóerejéből. Az F1 irányítóinak reményei szerint több lesz az előzés, ezáltal izgalmasabbá válnak a versenyek, és a nézők száma is emelkedik.

A Mercedes 2022-es versenyautója a bahreini kollektív teszten. Fotó: AFP

A változtatások az eddigi erősorrend felborulását is hozhatják. Sokszor láthattuk már a múltban, hogy egy-egy jól eltalált autó egy középcsapatot hirtelen az élre repít – emlékezhetünk a Brawn GP szárnyalására, amely 2009-ben az egyéni (Jenson Button) és a konstruktőri világbajnoki címet is bezsebelte. Most a barcelonai és a bahreini idény eleji kollektív tesztek alapján a vetélytársak a Red Bullt, de még inkább a Ferrarit kiáltották ki az idei legjobb autónak. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) az első futamra egyenesen az olaszok kettős győzelmét vetítette előre. Persze az istállók között egymás után nyolc vb-címet elhódító Mercedest sem szabad leírni.

Amint arra Carlos Sainz (Ferrari) rávilágított, a német istálló a téli teszteken mindig azt a benyomást próbálja kelteni, hogy az adott évi autójuk fejlesztésekor bakot lőttek, az első futamon aztán tönkreverik a riválisokat. Hamilton azonban állítja, hogy küszködnek a W13-as elnevezésű Mercedesszel.

Az újításoknak tehát vannak elszenvedői is, méghozzá a pilóták. Bár azt a többségük elismerte, az autók igencsak mutatósak, a vezethetőségükkel akadnak problémák, ráadásul néhány versenyző arra is panaszkodott, hogy a nagyobb abroncsok a kilátást is zavarják.

Sok új arcot egyébként nem köszönthetünk a rajtrácson, az egyetlen újonc a mezőnyben a kínai Csou Kuan-jü, aki hazája első Formula–1-es pilótája. A csapattársa az Alfa Romeónál a Mercedestől ide „száműzött” Valtteri Bottas, így az olasz gárda teljesen új pilótafelállással vág neki az új idénynek, miután Kimi Räikkönen visszavonult, Antonio Giovinazzi pedig a Formula–E-ben versenyez tovább. Bottas helyét a fiatal tehetség, George Russell vette át a Mercedesnél, az ő ülését pedig a visszatérő Alex Albon kapta meg a Williamsnél. A brit–thaiföldi versenyzőn kívül Kevin Magnussen is régi-új ismerős. A 29 éves dán 2020-szal bezárólag hét idényt húzott le a királykategóriában, idén újra a Haasnál lesz esélye a bizonyításra. Az amerikai istálló az ukrajnai háborús helyzet miatt megszakította minden kapcsolatát az oroszokkal, lekerültek az autóiról a nemzeti jelképek, továbbá a csapat szerződést bontott eddigi főszponzorával, az Uralkalival. Utolsó lépésként a Haas kirúgta a vállalat vezetőjének fiát is, a tavaly pilótaként alkalmazott Nyikita Mazepint. A hétvégén Sebastian Vettel (Aston Martin) sem lesz a mezőny tagja, de a négyszeres világbajnok koronavírus-fertőzése miatt minden bizonnyal csak a bahreini futamot hagyja ki; a rutinos beugró, Nico Hülkenberg helyettesíti.

Ezúttal is Verstappen ünnepelhet az idény végén? Fotó: ANP/AFP

Természetesen az előző idény főszereplőjéről, a vb-címet érő előzést a zárófutam utolsó körében bemutató Max Verstappenről sem feledkeztünk meg. A holland pilóta elmondása szerint a korona megszerzésével beteljesítette álmát, amit a folytatásban elér, az már csak hab a tortán. Ettől függetlenül éhes a sikerre, nem véletlenül írt alá a közelmúltban 2028-ig szóló, igencsak jól fizető szerződést a Red Bull-lal. A Hamiltonnal való tavalyi csatározásának és az ezekből való vitáknak egyébként több következménye is lett, a Nemzetközi Automobil-szövetség menesztette a 2021-es Abu-dzabi Nagydíjon egyesek (a Mercedes) szerint hibázó versenyigazgatót, Michael Masit, a biztonsági autós szabályon is finomított, illetve megváltoztatta a rövidített versenyekre vonatkozó pontrendszert is.