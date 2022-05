A spartan váltja a lovaglást, de mi lesz így a kombinált futással?

A lovaglás elsiratásával párhuzamosan megkezdődött a találgatás: vajon mi lép annak a helyébe? Az UIPM ajánlásában benne foglaltatott, hogy olyan sportág, amely nem szerepel a NOB által elfogadott olimpiai sportágak körében. Tehát nemhogy a kerékpár, de még a falmászás vagy a bréktánc sem jöhetett számításba. Többen – köztük Mizsér Attila is – úgy kalkuláltak, hogy az e-sport felé nyithat az UIPM, s ehhez is meglett vona az ideológia. Az öttusa hajdanán, évszázada az adott kor embereszményét öntötte sportos változatba, s ha a modern korra akarják átültetni ezt a felfogást, akkor bizony az e-sportnak igenis lehet létjogosultsága.

A tradicionális sportba vetett hittel megkönnyebbülésként fogadhatjuk a hírt, hogy mégsem így történik. Az akadályfutás jó választásnak tűnik, de több kérdést is felvet. Vajon a Spartan race-hez vagy inlább a Ninja warriorhoz hasonló próba lép-e be ötödik tusaként? Ha előbbi – aminek valóban a futás a legfontosabb eleme –, akkor mi lesz a sorsa a klasszikus futásnak? Ami persze már évek óta nem is klasszikus mezei futás, hanem kombinált szám, egyszerre lövészet és futás.

Az UIPM annyit közölt, hogy az akadályfutásra – angolul obstacle race – hatvan sportág közül jutott a választás, mégpedig azért, mert dinamikus, széles érdeklődést vonz, továbbá egyszerű és biztonságos az edzéshez szükséges infrastruktúra.

– Több hónapos tárgyalások után mérföldkőnek számító döntés küszöbén állunk, amely örökre megváltoztatja a modern öttusa történetét. Bár még mindig vannak részletek, amelyeket véglegesíteni kell, új és kivételes lehetőségünk van arra, hogy szélesítsük a bázisunkat, és láthatóvá tegyük a sportágunkat a következő generációk javára, és ez nagyon izgalmas kihívás – így értékelte a döntést Jasszer Hefni, az UIPM sportolói bizottságának egyiptomi elnöke.

Az akadályfutásról egyelőre csak annyi ismert, hogy két fajtáját tesztelik nyártól a nemzetközi versenyeken, és a 2024-es párizsi olimpia után már mindenképpen ez lesz az ötödik tusa.