Nagyszerű hangulat, brit és holland ünnep Budapesten

A három magyar kerekes ezúttal is élvezhette a szurkolók támogatását, s Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) számára azért is volt különleges a Giro második szakasza, mert ezúttal nem csapattársai – elsősorban a nyitószakasz második helyezettje, Biniam Girmay – segítése volt a feladata, csak saját magáért mehetett. S ezt jó színvonalon is tette, mindössze hat másodperccel kapott ki a kiváló időfutamos Alex Dowsett-től (Israel–Premier Tech), aki 2013-ban első Giro-szakaszsikerét is egyenkénti indításos etapon szerezte.

Peák Barnabás a célban (Fotó: MTI/Varga György)

Mindent kiadtam magamból, ilyen közönség előtt lehetetlen tartalékolni

– mondta az MTI-nek Peák, majd saját teljesítményét is értékelte. – Tervezett időeredmény nem volt kitűzve, inkább wattban kellett jól teljesítenem, ez sikerült is. Bár a közönség miatt sokszor elfelejtettem lenézni a wattmérőre, de bármikor lepillantottam, mindig 400 felett volt. Korábban az volt a bajom, hogy ilyen magas wattszámon hamar besavasodtam a rossz testtartásom miatt, de ezen most sikerült javítani – fogalmazott a huszonhárom éves kerekes, aki úgy tippelt, a 12:29-es időeredménye az első negyvenbe kerülésre lehet elég; ebben végül nem lett igaza.