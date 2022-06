Sorban dőltek ki a kerékpárosok a holdbéli tájon, Valter Attila remekelt

A negyedik alkalommal megrendezett franciaországi viadalon, Dél-Franciaországban Provence régióban 154 kilométert kellett letekerni, és kétszer is fel kellett kapaszkodni a Tour de France-ról is ismert Mont Ventoux-ra. Mégpedig gyakorlatilag a legendás hegy tetejére, 1893 méter magasságba, ahol teljesen kopár környezet, mészkőtörmelékek fogadják az odalátogatókat. A nap végén a holdbéli tájat idéző hegyi befutón 19,5 kilométeres, átlagban 7,9 százalékos meredekségű emelkedő várt a bringásokra – akik addig még nem szálltak ki a versenyből. Mert a nehéz terep és a 30 fokos hőség alaposan megrostálta a mezőnyt, végül 82-en abszolválták a Mont Ventoux Dénivelé Challenge-et, kilencen csak a limitidőn túl vánszorogtak be, 38-an pedig feladták a versenyt.

A viadalon az EF Education–EasyPost kettős sikert aratott, mert a portugál Ruben Guerreiro diadalmaskodott, aki 4:32:35 óra alatt teljesítette a távot, 53 másodperccel megelőzve csapattársát, a kolumbiai Esteban Chaves. Valter Attila a Groupama–FDJ színeiben jól tartotta magát, s bő háromperces hátránnyal a tizedik helyen ért célba. Amíg Guerreiro 125, Chaves pedig 85 UCI világranglistás pontot könyvelhetett el, honfitársunknak húszat írtak be.

Mont Ventoux Dénivelé Challenge, 154 km:

1. Ruben Guerreiro (portugál, EF Education–EasyPost) 4:32:35 óra

2. Esteban Chaves (kolumbiai, EF Education–EasyPost) 53 másodperc hátrány

3. Michael Storer (ausztrál, Groupama–FDJ) 1:28 perc hátrány

... 10. Valter Attila (Groupama–FDJ) 3:14 p h.

Fotó: Twitter/CIC – Mont Ventoux Denivele Challenges

Valter Attila a májusi Giro d’Italia óta – amelyen 35. lett, az egyik szakaszon pedig negyedikként ért célba – először versenyzett. Este a Facebook-oldalára a következőket posztolta:

„És a szezon megy tovább! Tizedik helyen értem fel a Mont Ventoux-ra a mai egynapos hegyi versenyen. A hosszú május után várt rám egy kis pihenő, sikerült regenerálódni és kikapcsolódni! Nem számítottam ilyen jó lábakra pár nap edzés után. Talán ha egy Grand Tour nem öl meg, akkor megerősít?! Egy villámutazásnak indult a hét, de úgy néz ki, maradok még egy kicsit gyakorolni a nyelvet, és indulok a Route d’Occitanie többnapos versenyén!”

Honfitársunk akcióban:

Dans la première ascension du Mont Ventoux, Attila Valter vient de sortir du peloton ! pic.twitter.com/TjSLccyxV7 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 14, 2022

A kettős győzelmet arató EF Educationnek nagyon kellett az a 210 pont, amit begyűjtött, mert a legmagasabb besorolású csapatok, a WordTeamek „alsó házában” hatalmas a harc, hogy ki maradhatnak bent a legjobb 18-ban. A második vonalból, a ProTeamek közül az Alpecin–Fenix jelenleg a hetedik, az Arkea–Samsic a 13. helyen áll a világranglistán, vélhetően utóbbi is bekerül az elitbe. A kiesés ellen a 15-20. helyeken a Cofidis, a Movistar, az EF Education, a BikeExchange, a Lotto–Soudal és az Israel–Premier Tech küzd. Valter Attiláéknak nem kell izgulniuk, a Groupma–FDJ jelenleg a nyolcadik legerősebb csapat az elmúlt három év eredményeit összesítő világranglistán, amelyet a Jumbo–Visma vezet a Quick-Step Alpha Vinyl és az INEOS Grenadiers előtt. Ebben a vonatkozásban az UCI világrangranglistát három év eredményei alapján nézik – 2020, 2021, 2022 –, és csak az első 18 csapat kap WorldTeam licencet a következő szezonra. Ez feljogosít az indulásra mindhárom háromhetes körversenyre: a Tour de France-ra, a Giro d’Italiára és a Vueltára. A 2022-es rangsorban Jumbo–Visma, Bahrain Victorious, INEOS az első három sorrendje, a Groupama–FDJ a 11. helyen áll.

Borítókép: Ilyen környezetben kellett megmászni a Mont Ventoux-t (Forrás: Twitter/CIC – Mont Ventoux Denivele Challenges)