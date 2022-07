Klasszis úszóinknak az akadályúszás is megy: két arany a világjátékokról

A magyar küldöttség a vízi- és életmentés sportág versenyein három számban volt érdekelt. A 4×50 méteres akadályúszásban női és férfistafétánk egyaránt aranyérmes lett, míg az egyéni versenyeken a női 200 méteres akadályúszásban Jakabos Zsuzsanna a negyedik helyen végzett. Női váltónk századmásodpercre ugyanannyit úszott, mint a lengyel váltó, így két csapat is a dobogó tetejére állhatott, s a győztesek tiszteletére két himnuszt játszottak le. Ezt követte a férfiverseny döntője, ebben a mieink magabiztos győzelmet arattak, megelőzve az olaszokat és a japánokat. A nők 1:49,05, a férfiak pedig 1:34,91 perc alatt teljesítették a távot, mindkét időeredmény világjátékok-rekord.

A győztes női váltónkban Senánszky Petra, Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn és Ugrai Panna, a férfistafétában pedig Szabó Szebasztián, Gyárfás Bence, Takács Krisztián, Balog Gábor és Giczi Mátyás kapott helyet.

Jakabos Zsuzsanna egyéni csúcsot úszott 200 méter akadályon, de az éremhez ez nem volt elegendő, csak a negyedik helyhez. De emiatt Európa-bajnoknőnk nem volt csalódott

– A váltóval meg megvalósítottuk azt, amiért jöttünk – nyilatkozta Jakabos Zsuzsanna.

Férfiváltónk tagjai biztosak voltak abban, hogy ezt a döntőt csak rekorddal lehet megnyerni.

– Világjátékok-csúcs lett a vége, és nagyon örülök, hogy ehhez a győzelemhez hozzá tudtam segíteni a stafétát. Ráadásul a világcsúcstól mindössze egy tizedre voltunk – összegzett a budapesti vizes vb-n 50 méter gyorson negyedik Szabó Szebasztián.

Fotó: Freschli Jozsef

A versenyeken jelen volt Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is.

– Most először van alkalmam itt lenni a világjátékokon. Fantasztikus a hangulat, és a magyar sportolók is kiválóan teljesítenek. Jó látni azt, hogy az egyes sportágak képviselői a magyar csapaton belül mennyire összetartanak – mondta Deutsch Tamás, aki hozzátette: a világjátékoknak egyre nagyobb az elismertsége. – Ebben oroszlánrésze van Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének. Az ő kezdeményezése volt, hogy a NOB a világ nagy nem olimpiai sportszövetségeinek a lehető legszorosabb partnere legyen. Nem véletlen, hogy a megnyitó óta a központi stadionban a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének zászlója mellett ott van a NOB lobogója is – jegyezte meg a MOB alelnöke.

A görkorcsolyázóknál a női 10 ezer méteres pontszerzőversenyben Gardi Dominika tizedik lett, a szumósoknál az open kategóriában Szilágyi Erik az első körben, míg Kerstner Róbert a másodikban búcsúzott. Véget ért a drónosok versenye is, ebben Rontó Roland a 16. helyen zárt.

A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni is megérkezett a világjátékokra, mi több, már az első pódiumedzésen is túl van. Ő az első olyan magyar ritmikus gimnasztikázó, aki olimpián és világjátékokon is indul. Birminghamben Pigniczki mind a négy szeren (labda, karika, szalag, buzogány) szerepel majd. A lebonyolítás szempontjából fontos megemlíteni, hogy egyéni összetett eredményt nem hirdetnek, csak szerenkénti versenyt tartanak. Az olimpián ugyanakkor csak összetettben hirdetne eredményt.

– Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy én vagyok az első magyar rg-s, aki olimpián és világjátékokon is szerepelhet. Úgy érzem a felkészülésben rengeteget haladtunk az Eb-hez képest, bízom benne, hogy ez kijön majd a gyakorlatokban és a pontszámokban is – nyilatkozta Pigniczki Fanni.

A világjátékokon három nap után Magyarország az éremtáblázat ötödik helyén áll hat arannyal, négy ezüsttel és négy bronzzal.

Borítókép: Női váltónk az aranyéremért jött, és meg is szerezte azt (Fotó: Freschli József)