Az edző szerint mindketten bakiztak, de Münchenben kijött a lépés

A sikeres Európa-bajnokság után még komolyabb célokért dolgozik együtt Kozák és Suba párosa, ugyanis a 2023-as budapesti világbajnokságon, majd a 2024-es párizsi olimpián még erősebb idő szükséges a nagy eredményhez. Az idei, eugene-i vb-n a 100 gát döntőjében csak egy európai futó szerepelt, a – hátszeles – elődöntőkben pedig 12,50 kellett a fináléba jutáshoz.

– A müncheni elődöntőben inkább a táv első fele volt remek, a döntőben viszont a második, ebből a kettőből állhat össze a még jobb, aminek újabb csúcsjavítás lehet az eredménye – elemezte a Kozákban rejlő további lehetőségeket edzője. – Nemrégiben még az volt a célunk, hogy a 12,80 körüli formát állandósítsuk, aztán már a 12,70-nel kezdődő időket lőttük be, most itt az ideje az újabb magasságemelésnek. A stabilitás a fejlődés előfeltétele, de annak is örülnénk, ha Debrecenben a mostaninál jobb körülmények között végezhetnénk el a téli edzéseket, mert a jelenlegiekre még a vetélytársaink is azt mondják, hogy tisztelet nektek a kitartásért.

Az biztos, hogy a sikerpáros kitart egymás mellett, mi pedig bízhatunk benne, hogy közös munkájuk eredményeként további sikereknek örülhetünk majd.