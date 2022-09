Pedig az amerikai teniszező idén még nem vert meg a top 10-ben jegyzett játékost, és életében mindössze másodszor jutott negyeddöntőbe Grand Slam-tornán. A 2019-es Australian Openen a legjobb nyolc között éppen Nadal állította meg, sima háromjátszmás meccsen.

Nem csoda, hogy Tiafoe, akitől egyébként extravagáns ünnepléseket szoktunk meg, most hitetlenkedett a találkozó lezárása után, a New York-i közönség ujjongása közepette.

Nadal idén megnyerte az Australian Opent, majd a Roland Garrost is, huszonkét Grand Slam-trófeájával immár egyedüli rekorder a férfiak között, ugyanakkor New Yorkban nem tudta növelni előnyét a huszonegy sikernél járó Novak Djokoviccsal szemben. A spanyolnak idén a Tiafoe elleni az egyetlen veresége Grand Slam-tornán, hiszen Wimbledonban az elődöntő előtt, sérülés miatt lépett vissza.

Bár trófeát nem nyer, a világelsőséget 2020 februárja után még visszaszerezheti a spanyol. Az már biztos, hogy Danyiil Medvegyev nem tartja meg éllovas pozícióját az ATP-rangsorban, de Casper Ruud és Carlos Alcaraz még borsot törhet a spanyol legenda orra alá.

Tiafoe következő ellenfele Andrej Rubljov lesz, akinek szintén a negyeddöntős szereplés a csúcsa GS-tornán, ebben a fázisban 0-5 a mérlege. Jannik Sinner huszonegy éves korára pedig elmondhatja magáról, hogy immár a négy nagy torna mindegyikén eljutott a legjobb nyolc közé – ennél tovább ő sem menetelt egyetlen alkalommal sem.

A női tornán szetthátrányból fordított a világelső Iga Swiatek és a tavalyi elődöntős Arina Szabalenka is. Előbbi Jessica Pegula, utóbbi Karolína Plísková ellen játszik a negyeddöntőben.

A felnőttek között véget ért a US Open a magyarok számára: Gálfi Dalmának az egyes után párosban is a harmadik forduló jelentette a végállomást. Az idén a juniorok között wimbledoni finálét vívott Udvardy Luca viszont magabiztos sikerrel kezdte New York-i szereplését.