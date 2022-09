Pakson hirtelen elgondolkodtatóvá vált a helyzet

Waltner Róbert: Átgondolom...

Az első négy meccs azt üzente, Bognár György, valamint Ádám Martin távozását nem érzi meg a Paks, a legutóbbi két vereség azonban elgondolkodtató. Ennek szellemében értékelt Waltner Róbert is, aki a kliséket kerülve őszintén, önkritikusan értékelte a mérkőzést:

– Nagyon csalódott vagyok. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen bajnoki rajt után ilyen teljesítményt nyújtunk az utolsó két találkozónkon. Abban bíztam, hogy tanultunk az előző mérkőzésünkből, és nem esünk ugyanabba a hibába. Sajnos nem így lett. Gratulálnunk kell a Kecskemétnek, megmutatták, hogy akarattal és küzdéssel milyen eredményeket lehet elérni. A hazaiak ma ebben fölénk nőttek, ami rendkívül bosszant, mert én ebben hiszek. Nem az a típusú edző vagyok, aki feladja, és a játékosoknál is azt szeretném elérni, hogy sokkal több akarattal, futással és alázattal futballozzanak.

Az alap, hogy a mentális rész mindig rendben legyen, akárhogy is megy a játék, nálunk ma ez újfent nem volt meg, ennek köszönhetjük a vereséget.

Rosszul kezdtük a mérkőzést, majd Windecker kiválása is megzavarhatta a csapatot, hiszen az egyik legharcosabb játékosunkról van szó. Nem szeretnék ugyanakkor kifogásokat keresni, mert egy ilyen meccs után nem lehet. Sajnos rendre visszatérnek azok a problémáink, amiket folyamatosan kielemzünk a hétköznapokban.

A következőkben átgondolom, miben hibázhattam, és megpróbálom megtalálni a kiutat, hogy a bennünk található képességek a mérkőzések alkalmával is kijöjjenek. Az ugyanakkor biztos, elsősorban a fegyelmen, a koncentráción, a hozzáálláson kell változtatni.

Erre rímelve nyilatkozott a csapat csatára, Haraszti Zsolt is.

– Szégyellem magam a teljes csapat nevében, és úgy gondolom, nyugodtan fogalmazhatok így.

Azt kaptuk a Kecskeméttől, amit vártunk. Tudtuk, hogy így fognak küzdeni, három egész napunk volt erre felkészülni, kudarcot vallottunk. Hiába hajtottunk, a hazaiak élesebbek és vérmesebbek voltak. Rendre rosszul jöttünk ki a döntő helyzetekből. Az első félidő második felében lehetett volna még sanszunk, adódott is két-három lehetőségünk, viszont a második játékrész elején olyan gólt kaptunk, amit nem szabad, és ez igaz a többi hazai találatra is. Ezen a szinten ezek nem férnek bele – mondta Haraszti Zsolt a Paks honlapjának.

A rotáció a siker egyik kulcsa

– Amikor a sorsolást megkaptuk, kialakítottunk egy stratégiát. Elhatároztuk, hogy amikor a bajnokság szerda-szombat ritmusban folytatódik, többet fogunk rotálni, mert amikor modelleztük a heti három meccset, akkor láttuk, hogy az sok a csapatnak. Szerencsések voltunk, hogy két szombati találkozót játszhattunk itthon, és szerdán utaztunk idegenbe. Nem adtuk fel a Fehérvár elleni összecsapást sem, mert az tiszteletlenség lett volna, de akkor több olyan játékos is lehetőséget kapott, aki azelőtt kevesebbet – beszélt a Kecskemét szerepléséről olyan higgadtsággal Szabó István, mintha valamelyik nyugati sztárklub edzőjét hallanánk. Ennek szellemében elemezte a Paks ellen meccset is.

– Heten is a kezdőben kaptak helyet, akik szerdán nem léptek pályára.

Ez meglátszott az első pillanattól, hiszen kiválóan kezdtünk, frissebbek voltunk. A kihagyott helyzetek azonban megfogtak minket, így az első félidő végén sokszor önfeláldozóan kellett belevetődnünk a paksi lövésekbe. A szünetben megbeszéltük, hogy a második játékrészben Katona Bálint és Banó-Szabó Bence is többet fusson be üres területekbe, vezessék rá a védőkre lendületből a labdát. Nagyszerű érzés, hogy minőségi játékosaink vannak a padon. Szabó Levente kiváló formájának is nagyon örülök, és minden játékosomnak gratulálok! A szurkolóinknak ismét köszönjük a nagyszerű támogatást!