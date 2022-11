Rossi bizalma: Kalmár Zsolt másfél év után újra a válogatottban

Marco Rossi kihirdette a Luxemburg és Görögország elleni keretét. A kapitány először arról beszélt, hogy nem ütközött akadályokba, a klubok külföldről is vonakodás nélkül elengedték a játékosokat a válogatottba. Ennek megfelelően ott van a keretben a Bundesligából Orbán Willi, Szoboszlai Dominik, valamint Sallai Roland is.

Aztán érthetően Dzsudzsák Balázs került szóba, akit Rossi – az ígéretéhez híven – ismét meghívott a válogatottba.

– Hadd tisztázzak egy szempontot, mert olykor kommentekben furcsa dolgokat olvasok.

Balázs száznyolc mérkőzést játszott a válogatottban, amiért tiszteletet érdemel.

Én tisztelem őt, mindenkitől megérdemli ugyanezt. A magyaroknál tisztelettudóbb embereket nem ismerek, éppen ezért ez kijár Balázsnak is. A labdarúgásban semmit sem adnak ajándékba, ez a meghívó sem az. Balázs rengeteget adott a magyar focinak, sokszor rajta múltak a sikerek, ahogyan most, Debrecenben is hétről hétre jó teljesítményt nyújt. Többször mondtam, hogy megérdemel egy búcsúmeccset a nemzeti együttesben, most pedig tökéletes alkalom nyílik rá, hogy a szurkolók és a Magyar Labdarúgó-szövetség is elbúcsúzzon tőle – méltatta a kapitány a korábbi csapatkapitányt.

Dzsudzsák Balázs legutóbb három éve, 2019. november 19-én, a Wales ellen 2-0-ra elvesztett Európa-bajnoki selejtezőn szerepelt a nemzeti csapatban. A hét végén, a Vasas elleni NB I-es meccsen lőtt parádés szabadrúgásgóljával igazolta, hogy 35 évesen is kiváló futballista. Rossi várhatóan a görögök elleni hazai meccsen ad neki lehetőséget.

Érdekesség, hogy Dzsudzsák tizenöt éve, 2007 júniusában éppen Görögország ellen (az idegenben 2-0-ra elvesztett Eb-selejtezőn) debütált a válogatottban, s első gólját is a görögök ellen szerezte (a 2008-ban 3-2-re megnyert barátságos meccsen).

Három másik visszatérő is lesz az előttünk álló két mérkőzésen: Kalmár Zsolt, Sallai Roland és Nagy Zsolt.

Utóbbi kettő szerencsére keveset hagyott ki a válogatottban, csupán a Nemzetek Ligája utolsó kettő, szeptemberi meccsein nem játszhattak. A Freiburg csatárát a Leverkusen elleni Bundesliga-találkozón rúgták szemen, megműtötték, egyelőre maszkban játszik. A Puskás Akadémia balhátvédje a nyáron, a konferencialiga selejtezőjében szenvedett térdsérülést, de szerencsére komplikációktól mentes volt a rehabilitációja, így három hónap után újra pályára léphetett.

Kalmár Zsolt sokkal hosszabb ideig hiányzott, tavaly március 31-én, tehát másfél éve sérült meg az Andorrában 4-1-re megnyert világbajnoki selejtezőn. A bal térdében szakadt el a külső oldalszalag, a felépülése több időt vett igénybe a reméltnél. Idén július 28-án a feröeri Víkingur ellen 2-0-ra megnyert Európa-konferencialiga-selejtező-mérkőzésen tért vissza a klubcsapatában, a felvidéki DAC-ban, három nap múlva megszerezte az első gólját a sérülése után, az Aranyosmarót (Zlaté Moravce) elleni szlovák bajnokin szabadrúgásból lőtt csodás gólt.

Németh András évek óta a magyar korosztályos válogatottak egyik legjobbja, az U21-es csapatban 11 mérkőzésen nyolc gólt szerzett. Marco Rossi most látja elérkezettnek az időt, hogy a felnőttek között is próbára tegye a tudását.

Megkérdezték a kapitányt, elgondolkozott-e a Ferencvárosban hétről hétre jó formát mutatót Pászka Loránd beválogatásán. Az olasz szakvezető előbb hosszú monológban kifogásolta, hogy egyesek, olykor az NB I-ben dolgozó kollégák megüzenik neki, kinek kellene és milyen poszton a válogatottban szerepelni. Majd a kérdésre válaszolva elmondta, két balhátvéd (Nagy Zsolt és a németek ellen debütált Kerkez Milos) is van a keretben, harmadik behívását szükségtelennek tartja.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Budapest Honvéd), Tóth Balázs (Puskás Akadémia)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Grasshoppers, svájci), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi Attila (ZTE FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Orbán Willi (RB Leipzig, német), Szalai Attila (Fenerbahçe FK, török)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar, holland), Kleinheisler László (NK Osijek, horvát), Nagy Ádám (AC Pisa, olasz), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Styles Callum (Millwall FC, angol), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC), Dzsudzsák Balázs (DVSC)

Csatárok: Ádám Martin (Ulszan Hyundai, délkoreai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Kalmár Zsolt (DAC, szlovák), Németh András (KRC Genk, belga), Sallai Roland (SC Freiburg, német), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, német).

Borítókép: Kalmár Zsolt éppen a válogatottban, Andorra ellen sérült meg másfél éve