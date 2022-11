Történelmi német bukás a négy évvel ezelőtti vb-n + videó

A négy évvel ezelőtti, oroszországi világbajnokságra címvédőként, négyszeres győztesként érkezett a német válogatott.

A Nationalelf bemutatkozása nem sikerült valami fényesre, első meccsükön a legendás mexikói kapus kivédte a szemüket, de azt az 1-0-s vereséget akkor sokan betudták egyfajta torna eleji formának, mondván, hogy majd úgyis belelendülnek Kroosék.

A svédek elleni második találkozó ezt látszott alátámasztani. Ezen a mérkőzésen éppen a Real Madrid klasszisa lőtt egy gólt a ráadásban, amellyel vesztett helyzetből fordított és gyűjtötte be a három pontot Joachim Löv együttese.

Ezek után mindenki azt gondolta, hogy Németország a csoportkör utolsó fordulójában könnyedén legyőzi majd a koreaiakat is, biztosan továbblép a nyolcaddöntőbe. Nem ez történt.

A németek teljesen meddő támadójátéka azt eredményezte, hogy Ochoa után Cso kapuját is képtelenek voltak bevenni, slusszpoénként pedig a Koreai Köztársaság együttese a meglehetősen hosszúra nyúlt ráadásban két gólt is lőtt Manuel Neuernek. El lehet képzelni, hogy milyen döbbenet ülte meg a Kazany Arénát 2018. június 27-én!

A nullatalálatos teljesítménnyel elszenvedett vereség és a váratlan gyors kiesés után a német sajtó nem fukarkodott a bírálattal. Lassú, tehetetlen futballról, történelmi vereségről, történelmi szégyenről írtak, a Kicker egyenesen odáig ment, hogy ez történelmi összeomlás volt és szerintük mindent ki kell vizsgálni a fiaskó után.

A kemény bírálatok teljesen jogosak voltak, tekintettel arra, hogy

a német válogatott történetében addig még soha nem fordult elő, hogy egy világbajnokságon nem jutott tovább csoportjából.

Hogy ez a bizonyos követelt vizsgálat mennyire lehetett mélyreható, azt nem tudhatjuk, de az tény, hogy a németek a most zajló vb-t is egy kínos vereséggel kezdték Japán ellen, és ha vasárnap este a Costa Ricának egy laza hetest hintő spanyolok ellen nem következik be egy feltámadás, akkor a 2018-as kudarc megismétli önmagát.