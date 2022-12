A német futballt az alapoktól kell újraépíteni a kapitány szerint

– Spanyolország ellen jól működött a védelmünk, de ezen a szinten bizonyos automatizmusoknak meg kellene lenniük. Nekünk nem volt sok időnk a felkészülésre.

A német futball jövője érdekében változtatnunk kell az edzésmódszereken.

Évek óta a kapusokról, szélső védőkről beszélünk, miközben korábban a német futball erőssége volt, hogy mindig jól védekeztünk. Szükségünk van az alapokra. A spanyolok nagyon jól védekeznek, és a fiatal játékosok edzésére koncentrálnak. A következő tíz évben nekünk is az új generációval kell foglalkoznunk – adta ki a jelszót Flick.

Kié a felelősség a német mélypontért?

Flick aggályai egyfelől érthetők. A közelmúltban láttunk példát arra, hogy a világbajnoki cím után egy nagy futballnemzet összeomlott.

Olaszország 2006-os győzelmét ugyanúgy két csoportkörös búcsú követte, mint a német válogatott 2014-es aranyérmét. S azóta az olaszok még mélyebbre süllyedtek, Katarban immár zsinórban a második vb-t rendezik az azúrkékek nélkül.

Ugyanakkor azt nem lehet állítani, hogy a németek híjával lennének tehetségeknek. Az U21-es válogatott az elmúlt három Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott, kettőt meg is nyert ezek közül. A német szakértelmet is keresik a futballvilágban, az elmúlt években Flick mellett Jürgen Klopp és Thomas Tuchel is Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett edzőként.