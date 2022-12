Tiltott szer okozta az egyik legnagyobb futballzseni bukását + videó

A korábbi kétszeres (’78, ’86) világbajnok argentinok, akik 1990-ben is eljutottak a döntőig, mindenképpen azzal a nem titkolt szándékkal vágtak neki a ’94-es egyesült államokbeli vb-nek, hogy zsinórban harmadszor is bekerülnek a fináléba, és aztán persze meg is nyerik azt.

Annál is inkább, mivel arra a tornára reaktiválta magát a korábban már a visszavonulás gondolatával kacérkodó vezérük, az azt megelőző két világbajnokság szupersztárja, az extraklasszis „Isteni Diego”, polgári nevén Diego Armando Maradona.

Az első két csoportmeccsükön még minden rendben is ment. Az Albiceleste és maga Maradona is remekelt a görögök (4-0) és a nigériaiak (2-1) ellen is, előbbi meccsen ráadásul a csapatkapitány is lőtt egy parádés gólt, akkor nyolc év után talált be ismét a kapuba vb-meccsen.

Ám ezt követően robbant a bomba. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) közölte, hogy Maradona szervetében a doppingvizsgálat során tiltott szert, efedrint, sőt még annak vegyületeit, norefedrint és metefedrint is találtak. Állítólag egyeseknek már a Görögország elleni meccsen bemutatott, nem mindennapi gólöröm is gyanús volt, mondván, hogy Diego ezt szer hatása alatt produkálta.

A vb előtt tizenkét kilós súlyfeleslegétől – vélhetően valóban a tiltott szerek segítségével – megszabaduló és a pályán ismét brillírozó zsenit ezért kizárták a világbajnokság további küzdelmeiből. Maradona nemzetközi karrierje ott, abban a pillanatban véget ért, a sportszerető közvélemény pedig megdöbbent a hír hallatán.

A botrányos esetnek az is következménye lett, hogy a vezérét vesztő argentin válogatott szétesett, előbb kikapott Bulgáriától, majd a nyolcaddöntőben a románoktól is, így Maradona után néhány nappal a csapat többi tagja is szégyenszemre utazhatott haza.

Akkor tényleg sokaknak juthatott eszébe a következő szállóige: Sic transit gloria mundi (Így múlik el a világ dicsősége)