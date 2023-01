Darnyi és Egerszegi, most pedig Milák és Kopasz

Olimpia négy évente, foci mindennap

Így igaz. A sport segít abban, hogy felemeljük a fejünket. Ám az kevés, ha ezt csak négy-, a közelmúltban a téli olimpiára gondolva kétévente tehetjük meg. Ahhoz, hogy folyamatosan felemelt fejjel járhassunk, mindennapos sportsikerekre van szükség. Ezt a tartást pedig csak a labdarúgás adhatja meg. A mögöttünk hagyott esztendő ezért kivételes jelentőségű. Noha „csak” a Nemzetek Ligájában, de a magyar válogatott világraszóló sikereket ért el, amelyeket a Ferencváros menetelése egészített ki a második számú klubsorozatban, az Európa-ligában.

Kötelező kijutni az Eb-re

Ami ma elég, az holnap már kevés. Természetesen a tavalyi eredményeket nem lehet átírni, ám azok egyúttal mérceként is szolgálnak. Évtizedek óta nem vágtunk neki úgy selejtezősorozatnak, hogy a válogatottunktól nem csupán reméljük, hanem elvárjuk a továbbjutást. Szerbia, Bulgária, Montenegró és Litvánia társaként a G csoportban túlzás nélkül kötelező bejutni az első kettő közé. A menetrend március 27-én, a bolgárok elleni hazai meccsel kezdődik. A Fradi megadhatja az alaphangot, hiszen addigra már túl lesz a nyolcaddöntőn az Európa-ligában. Az ellenfél egyelőre ismeretlen – sorsolás majd csak február 24-én –, az azonban már fix, hogy március 9. és 16. a két játéknap. A Ferencváros már eddig is erőn felül teljesített, minden további csupán ráadás, de azért arról se feledkezzünk meg, hogy május 31-én a Puskás Aréna lesz a sorozat döntőjének helyszíne.

Az eredményesség megőrzésén felül a magyar labdarúgásnak – a magyar labdarúgástól – titkon még azt kívánhatjuk, hogy erősítse saját, belső forrásait, hiszen a válogatott egyre több honosított, a Fradi pedig zömében külföldi játékosokra építve éri el a sikereit. A globalizálódó világban ez egyre nehezebb kihívás, de reméljük, a magyar fiatalok állják a versenyt.

Minden évben úszó-vb

Darnyi kettő, Egerszegi kettő (vagy három). A magyar sport bő három évtizede éveken át így kalkulálhatott. Most pedig úgy, hogy Milák kettő, Kopasz kettő. Ha ez így lesz idén és még inkább jövőre is, akkor nagy baj nem érhet minket. Noha Sós Csaba szövetségi kapitány a minap részletesen ecsetelte a magyar úszósport előtt álló nehézségeket, inkább csak az a kérdés, ki tud felzárkózni Milák Kristóf mellé. Az úszás egyébként különös időszakot él. Kezdetben négy-, majd kétévente rendeztek világbajnokságot, a pandémia miatt ez a rend is látványosan felborult, 2022 után 2023-ban, sőt az olimpia évében, 2024-ben – februárban – is lesz vb; ne feledkezzünk meg róla, kvalifikációs jelleggel is.