Ezért is letaglózó a portugálok elleni vereség

A hétgólos vereség és az ezzel járó csoportharmadik hely egyik következménye, hogy a válogatott sorsa már nem a saját kezében van.

Mert ha a középdöntőben papírforma eredmények születnek, és Portugália, Izland és Magyarország is hozza a Brazília, valamint a Zöld-foki szigetek elleni meccset, akkor marad, „megcsontosodik” a jelenlegi állás. A magyar válogatott nem tudja megelőzni Izlandot és Portugáliát, azaz marad a középdöntős csoport negyedik helyen Svédország és a csoport ellenfelei mögött. Ebből tehát az következik, hogy a házigazda és Európa-bajnok, a legalább 15 ezer szurkolója előtt pályára lépő Svédország ellen kellene szerdán pontot vagy pontokat szerezni a középdöntő első fordulójában.

S ha ez a bravúr sikerülne is, még azért is kellene drukkolnunk, hogy Svédország Izlandot, majd a vélhetően addigra a csoportelsőségét már bebiztosító, a középdöntős csoportot hat ponttal vezető favorit az utolsó fordulóban a számára tét nélküli Portugália elleni meccset is vegye komolyan, nyerjen.

Összehasonlításképpen: Portugália legyőzése esetén „elég lett volna” a C csoport két gyengébb csapatát legyőzni, az utolsó fordulóban már nem osztott, nem szorzott volna a svédek elleni meccs. A középdöntőből a legjobb nyolc is elérhető lett volna. Jelenleg az a félő, hogy ha marad minden ugyanígy a végére, akkor a válogatott összesítésben a 12-13. helyen zárna a vb-n. Az olimpiai pótselejtezős tornán való részvétel távolodóban van.

Borítókép: a csapat nagy lehetőséget szalasztott el (Fotó: MTI/Kovács Tamás)