Cristiano Ronaldo, Barcelona-hős és Bayern-sztár ellen az NB I-ből

Természetesen a magyar válogatott keretében találjuk a legtöbb játékost a hazai élvonalból, Marco Rossi csapatával Fiola Attila távozása után is kilenc NB I-es labdarúgó készül.

Cristiano Ronaldo NB I-es csoportja

Nehezebb kérdés lenne a futballrajongók számára, hogy melyik válogatott áll ebből a szempontból a második helyen. A válasz: Bosznia-Hercegovina. A bosnyák válogatott keretében szerepel Kenan Kodro (Mol Fehérvár), Jasmin Mesanovic (Kisvárda), valamint Adnan Kovacevic és Amer Gojak (egyaránt Ferencváros) is. S akár magasabb is lehetne a szám, ha a szintén fradista Muhamed Besic nem lenne sérült, rajta kívül az utóbbi időben rendre meghívott Eldar Civic sem csatlakozhatott az Izland és Szlovákia ellen készülő kerethez.

A szlovákok ellen Luxemburg is pályára lépnek március 23-án, a miniállam 26-án Portugália ellen folytatja szereplését, azaz összejöhet a pályán Cristiano Ronaldo és az újpesti Tim Hall párharca is. Ahogy a bosnyákoknál, úgy Luxemburgban is jó ajánlólevélnek tűnik az NB I, az Újpestre januárban érkezett Hall több mint két év szünet után került be ismét a keretbe.