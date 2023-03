Feszült hangulatú közgyűlésen választottak új elnököt a sakkozók

Polyánszky végül nem egyedüli jelölt volt, hiszen Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora is harcba szállt. Adott volt, hogy Sterbent Tamás Szabó László híveinek a szavazataira számíthatott, de konszenzusos emberként akár az ingadozókat is megnyerhette volna.

A végeredmény Polyánszky Zoltán magabiztos győzelmét hozta, hiszen ő 54, míg Sterbenz Tamás 33 szavazatot kapott.

Polyánszkí győzelmével nem ért véget a közgyűlés, hiszen alelnököt és elnökségi tagokat is kellett választani. A korábbi elnökség még hivatalban maradt tagjai – nyáron a Szabó Lászlóval elégedetlen több elnökségi tag is lemondott a tisztségéről –, illetve a Sterbenz Tamáshoz kötődő elnökségi tagjelöltek is sorra jelentették be visszalépésüket, velük együtt még Farkas Attila Erik, a jelölő és a mandátumvizsgáló bizottság elnöke is elhagyta a Magyar Sport Házát.

Alelnöknek a már hosszú ideje ügyvédként praktizáló Flumbort András nagymestert választotta meg a megfogyatkozott létszámú közgyűlés. Az elnökségbe bekerült a nyolcszoros magyar bajnok, U18-as világbajnok nagymester, Berkes Ferenc, valamint Polgár Judit férje, Font Gusztáv, aki korábban a magyar tagszervezetet képviselte Nemzetközi Sakkszövetségben. A több elnökségi tag – Misetáné Burján Anita, Pergel László, Bea Zsolt, Dankházi Péter Farkas, Komiszár Nanetta, Kurpé Csaba, Dobozy Gedeon, Szabó Ferenc – nem nevezhető húzónévnek a sportágban.

Megválasztása után Polyánszky Zoltán elmondta, örül a győzelmének, de annak nem, hogy meglehetősen feszült körülmények között született meg a döntés. A legfontosabb feladatai között említette, hogy a sakkszövetség haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel a budapesti sakkolimpia megrendezésével kapcsolatban, és induljon párbeszéd a válogatott játékosokkal is.

Flumbort András úgy fogalmazott, hogy nagyon sok sebből vérzik a magyar sakk, az eddigi alelnök, Nádasi Tamás – aki egyben a sokszoros Nagykanizsa és a szövetség szponzora –, valamint Sterbenz Tamás elnökségi tag elvesztését rossznak és károsnak nevezte. Hangsúlyozta, az új elnökségnek békejobbot kell nyújtania a többieknek annak érdekében, hogy egy irányba lehessen húzni az evezőket, valamint átláthatóvá kell tenni a szövetség működését.

Feladat van bőségesen. Immár tényleg a nyakunkon a 2024-es, hazai rendezésű sakkolimpia. Egyelőre az előkészületek is csupán gyerekcipőben járnak, s több mint bizonytalan, hogy a legjobb magyar férfi sakkozók vállalják-e a szereplést.

Arról nem is beszélve, hogy a korábbi első számú magyar játékos, Rapport Richárd jelenleg román színekben szerepel. Polyánszky Zoltán nemcsak őt szeretné visszacsábítani, hanem az évek óta inaktív Lékó Pétert is rávenné, hogy vállalja a játékot a sakkolimpián.