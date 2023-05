A csapatkapitány hozzátette, a Zalaegerszeg játékosai remek fizikai állapotban vannak, ezért pedig Ricardo Monizt és a stábját illeti dicséret. A holland edző hiába vezette a Magyar Kupa döntőjébe a tanítványait, a közelmúltban menesztették, így a legfontosabb mérkőzésen már nem ő irányított, hanem utódja, Boér Gábor. A futballisták nem feledkeztek el Moniz sikerhez való hozzájárulásáról, a finálé után neki is üzentek.

– Ricardo keze nagyon benne van. A teljesítményt, amit ma nyújtottunk, a fizikai állapotunk neki és a stábjának köszönhető. Boér Gabiék többször is elmondták, hogy egy olyan csapatot vettek át, amely tökéletes állapotban van. Ha a mezőnyjátékunkban vannak is elemek, amelyeket sokszor elrontunk, ki merem jelenteni, hogy a fizikai állapotunk nekünk a legjobb az NB I-ben – jelentette ki Kálnoki-Kis, majd Szalay Szabolcs is méltatta korábbi edzőjét.

– Már az idény elejétől az volt a célunk, hogy a következő szezonban valamely nemzetközi kupában elindulhassunk. Ezt Moniz mester tűzte ki célul, amikor megérkezett. Mi hittünk benne, és megvalósítottuk ezt. Biztos vagyok benne, hogy nézte a mérkőzést, és szurkolt nekünk. Köszönjük a munkáját, nagyon fontos volt – hálálkodott a fiatal mesterlövész.

A Zalaegerszeg a kupagyőzelemnek köszönhetően a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt a következő idényben.

Borítókép: Ricardo Moniz hozzájárulásáról sem feledkeztek meg a Zalaegerszeg futballistái (Fotó: MTI/Katona Tibor)