Eljött a pillanat, amire a magyar válogatott augusztus óta készül

Négyszer is úgy kapott ki a magyar jégkorong-válogatott Tamperében, hogy hét gólt kapott, s ha az első meccsen a dánok a harmadik harmadra nem vesznek vissza az iramból, abból is súlyos vereség lehetett volna. Bizony nem szép a magyar válogatott eredménysora, de hát eleve úgy készültünk, hogy két (plusz egy) mérkőzésnek lesz csupán valódi tétje. Franciaország, Ausztria (és esetleg Dánia) ellen. Nos, a dánokkal szemben nem volt sanszunk, a franciákat viszont legyőztük, pedig ők voltak az esélyesek. Az a hosszabbításos győzelem csupán fél siker, ami annyit ér, hogy Ausztria ellen nem kell már a rendes játékidőben nyerni. De nyerni kell. Ha hatvan perc alatt győzünk a franciák ellen, akkor ma a hosszabbításos vereség is beleférne, s akkor sem lenne minden veszve, ha kikaptunk volna.

Lesz-e okuk a boldogságra a magyar válogatott játékosainak? (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Úgy alakult a világbajnokság, ahogy előzetesen kalkuláltunk: az utolsó mérkőzésünkön dől el a bennmaradás.

Látszólag minden az osztrákok mellett szól

Noha jelenleg a magyar válogatott áll jobban, nem árt észben tartani, hogy a mai meccsnek sem a mieink az esélyesei. Több szempontot is sorolhatunk:

1. Ausztria jelenleg 15., Magyarország viszont csupán a 20. a világranglistán.

2. Az egymás elleni mérleg nyomasztó osztrák fölényt mutat. Magyar szemszögből 51 meccsen 13 győzelem, 2 döntetlen és 36 vereség. Az elmúlt évek világbajnoki mérkőzései sem szívderítőek. Négy mérkőzés, négy vereség, ebből kettő súlyos. A 2009-es svájci A csoportos vb-n 6-0, a divízió I-ben 2012-ben 7-2, 2014-ben 5-4, 2017-ben 3-1.

3. Bár az elmúlt két évtizedben sokat lefaragtunk a hátrányunkból, az osztrák jégkorong még mindig sokkal fejlettebb. Nem véletlen, hogy egy magyar csapat (a Fehérvár) vendégszerepel az osztrák bajnokságban, s nem egy osztrák a magyarban…

4. Ausztriának több játékosa szerepel a nemzetközi elitben. Marco Rossi egyenesen az NHL-ben (Iowa Wild), további öt hokis a svájci ligában, s az otthon, az osztrák bajnokságban szereplők többsége is a kirakatcsapat Red Bull Salzburgban játszik. Ezzel szemben mi csupán Sebők Balázst és Galló Vilmost állíthatjuk, előbbi éveken át a finn első osztályban szerepelt, utóbbi pedig a svéd Elitserienben.