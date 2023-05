Magyar Kupa: Váratlan lehetőségek, tíz nap és harminckilenc év

Aligha akadnak sokan, akik a 2022/23-as idény előtt pontosan megtippelték, hogy a Magyar Kupa (MK) döntőjében a Zalaegerszeg és a Budafok feszül egymásnak a Puskás Arénában. Mégis ez lett a finálé párosítása. A ZTE a Kaposvár, a Kazincbarcika, a Békéscsaba és a Mezőkövesd kiejtése után az elődöntőben a 119. percben született öngólnak köszönhetően búcsúztatta a Puskás Akadémiát, az NB II-es Budafok a Bölcske, a Szeged és a Ferencváros ellen szenzációt okozott Iváncsa legyőzését követően két élvonalbeli csapat, a Kisvárda, majd a Vasas ellen is nyert, ráadásul egyik NB I-es ellenfél sem tudott gólt lőni a piros-feketéknek.

A ZTE a Puskás Akadémia ellen nyert a Magyar Kupa elődöntőjében. Fotó: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto

Noha a Budafok áldozatai között akadt élvonalbeli csapat, a döntő esélyese mégis az NB I-es Zalaegerszeg. A klub 2010-ben már játszhatott döntőt, akkor 3-2-re kikapott a Debrecentől, amely abban az idényben a Bajnokok Ligája-csoportkört is megjárta. Az idei Magyar Kupa-döntő sokkal jobb esélynek tűnik arra, hogy a ZTE megszerezze első Magyar Kupa-trófeáját.

Váratlan esély a Magyar Kupa döntőjére

– Számomra édes teher az esélyesség. Kiválóan szerepelt a kupában a csapat, megdolgozott azért, hogy ott legyen a fináléban, aminek, mondjuk ki, az esélyese is, hiszen hiába nagyszerű csapat a Budafok, mégis csak egy osztállyal feljebb szereplünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy már meg is nyertük a döntőt, sőt annál nagyobb szívességet nem is tehetnénk az ellenfélnek, ha elhisszük, hogy elég a cipőket a pályára küldeni – vállalta az esélyesség szerepét Boér Gábor, a ZTE vezetőedzője, akinek jelenléte külön történet.