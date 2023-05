Pénzért árulják az ingyenjegyeket a Fehérvár sorsdöntő meccsére

Szegény embert az ág is húzza, tartja a mondás, ami most a Fehérvár esetében különösen igaz. A csapat katasztrofális idényt teljesít, hiszen az NB I második legdrágább, közel 16 millió eurót érő keretével, válogatott játékosokkal a soraiban az lenne a minimum, hogy a dobogós helyezésekért küzd az együttes, ám két fordulóbval a vége előtt kieső helyen áll. S ha nem nyer a ZTE ellen hazai pályán, már e hétvégén eldőlhet, hogy a másodosztályban folytatja.

Úgy gondolhatták a Fehérvár vezetői, hogy az utolsó hazai, ZTE elleni sorsdöntő meccsre megpróbálják a közönséget kicsábítani a stadionban – ha az eddig mutatott játékkal nem is sikerült, legalább ingyenjegyekkel. A Sóstói Stadion C és D szektoraiba hirdették meg ezeket a belépőket, amelyek tegnap délután el is fogytak az internetes foglalásoknak köszönhetően. Csakhogy nem a Fehérvár szurkolói csaptak le rájuk.