Az olimpia előtt jól mutat az évszázad legjobb magyar vb-teljesítménye

A kvótákért folyó harc távolról sem zárult le, a ranglista alapján jövő áprilisban alakul majd ki az olimpiai csapatversenyek mezőnye. Ez az egyéni versenyek szempontjából is kiemelten fontos, hiszen a csapatkvóta automatikusan három hellyel jár az egyéni táblán, míg a többi nemzetet versenyszámonként legfeljebb egy vívó képviselheti. Tokióban férfi és női kardban, valamint női tőrben indulhatott magyar csapat, míg férfi párbajtőrben Siklósi Gergely vett részt az olimpián. Hasonló létszámú magyar vívócsapatra van kilátás Párizsra is, bár Boczkó Gábor szövetségi kapitány bízik benne, hogy ezúttal négy csapatkvóta is összejön.

– A férfi kard esetében nincs kérdés a kijutást illetően. Ha nyolc közé jutnak a maradék három versenyen, akkor kinn vannak Párizsban. A női kard is megtartotta a helyét, a tavalyi aranyérem után nem volt evidens, hogy újra döntőt vívnak. Kardban akkora meglepetések nincsenek, mint párbajtőrben, szerintem nem lesz nagy kavarodás, és a lányok is gond nélkül kijutnak – mondta Boczkó az MTI-nek két világbajnok csapatunkról.