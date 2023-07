Tour de France: idén is Vingegaard és Pogacar csatája várható

Bármennyire is három Grand Tourt rendeznek évről évre, a olaszországi Giro és a spanyolországi Vuelta rajongói sem vitathatják, hogy a világ leghíresebb kerékpáros versenye a Tour de France, a francia körverseny végső győztesének járó ikonikus sárga trikó pedig a leginkább áhított ereklye a sportágban. A 2020-as és 2021-es kiírás győztese, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kirobbanó formában kezdte az idei évet, ám áprilisi csuklótörése után kérdéses a formája. A Tour de France-címvédő Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) a legnagyobb esélyes, a dán klasszis segítői között ezúttal nem lesz ott Valter Attila. A sprinterek idén a korábbiaknál is jobban vágynak a párizsi befutón aratott győzelemre, bár Mark Cavendish másik szakasszal is beérné.

Valter Attila nem indul, Jonas Vingegaard más társak segítségével védené meg Tour de France-címét (Fotó: SCA/Cor Vos/Ivan Benedetto)

Honnan indul a Tour de France 2023-ban?

A száztizedik francia körverseny első három szakasza Spanyolországból indul, a szombati első etap rajt- és célállomása is Bilbao lesz. Az első versenynap rögtön tűzijátékot hozhat, az utolsó ötven kilométeren belül három kisebb emelkedő is vár a mezőnyre, a bilbaói szakaszgyőztes egyben a sárga trikó idei első viselője is lesz.

Az első igazán magas hegyre az ötödik szakaszig kell várni, az első hegyi befutó a hatodik szakaszon lesz. Időfutamot csak egyet rendeznek az idei Touron, a harmadik hét nyitányaként, a tizenhatodik szakaszon.

A Tour július 23-án zárul, a hagyományoknak megfelelően a párizsi befutóval. Ez a szakasz minden sprinter álma, idén talán még inkább, mint más években, ugyanis jövőre az olimpia közelsége miatt kimarad a Champs-Élysées a Tour de France útvonalából.

Ki az idei Tour de France legnagyobb esélyese?

Az utolsó szakaszon a hagyományok szerint az összetett elsőségért már nem zajlik a harc, azt az előző húsz etapon kell megnyerni. A legnagyobb esélyes a címvédő dán Jonas Vingegaard, aki tavaly még kisebb meglepetésre végzett az élen. Idén négy körversenyen indult, háromszor az első helyen zárt.