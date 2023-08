Eljött a nap, amire Szoboszlai várt és amibe Kerkezék rondíthatnak bele

Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz való átigazolása óta hangoztatta, izgatottan várja, hogy immáron hazai játékosként is pályára léphessen az Anfielden. A magyar válogatott csapatkapitányának eddig erre nem volt lehetősége, mert az angol csapat a nyáron Németországban és Szingapúrban játszotta a felkészülési mérkőzéseit, és hazatérvén az utolsó edzőmeccset sem a szentélyben rendezték meg, mert a stadionban még bővítési munkálatok zajlottak.

A Bournemouth Kerkez Milossal harangozta be a Szoboszlaiék elleni mérkőzést Fotó: Facebook.com/Afcb

Az első fordulóban a Liverpool a Chelsea-nél vendégeskedett (1-1), szombaton viszont eljön Szoboszlai várva várt pillanata. A munkálatok továbbra sem fejeződtek be, ezért felmerült, hogy akár a találkozót sem tudják megtartani, de szerencsére erről szó sincs. Szoboszlain kívül ráadásul válogatottbeli csapattársa, Kerkez Milos is megízlelheti az Anfield pezsgését, mivel 16 órakor a Bournemouth csap össze a Liverpoollal.

Várhatóan mindkét magyar játékos a kezdőcsapatban kap helyet, már csak azért is, mert mestereik rendkívül elégedettek voltak az első fordulóban nyújtott produkciójukkal. Andoni Iraola még a West Ham elleni 1-1 után dicsérte meg Kerkezt, akit a Cseresznyések legjobbjának választottak.

– Milos nagyon fiatal, mindössze tizenkilenc éves, mégis látszik rajta, hogy tapasztalt. Remek a hozzáállása, hajlandó fejleszteni magát. Edzésről edzésre egyre jobban teljesít, ezért úgy látom, hogy a jövőben nagyon értékes játékosunk lehet majd – bizakodott a Bournemouth menedzsere. – Nem hátrál meg, bátor a párharcokban. Jól cselez, és okosan hoz döntéseket a pálya hátsó harmadában. Kicsit néha még óvatos, és fejlődnie kell a befejezőképességének, de ezzel ő is tisztában van, folyamatosan csiszolja.

Szoboszlai lenyűgözte Kloppot

Jürgen Klopp már a Chelsea elleni mérkőzés után is áradozott a maga magyar tanítványáról, Szoboszlai Dominikről, és aztán a szombati bajnokit felvezető sajtótájékoztatón is folytatta ezt:

– Dom teljesen lenyűgözött. Az utolsó percig megállás nélkül robotolt. Egészen különleges, hogy a meccs végéig ugyanazon a szinten tudott teljesíteni – vélekedett a német szakember.

A Liverpool menedzsere hozzátette, hiányzott neki az Anfield hangulata, majd az elmúlt hét eseményeiről is ejtett néhány szót. Mint ismert, a Vörösök két középpályás megszerzéséért is versengtek a Chelsea-vel, de végül Moisés Caicedo és Roméo Lavia is a londoniak mellett tette le a voksát. Klopp a történtekhez ennyit fűzött hozzá:

– Nincs mit mondanom. Ilyen az átigazolási piac. Néha összejön, amit szeretnénk, néha nem. Trükkös hetünk volt – állapította meg.