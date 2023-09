Kőkemény harc: érem kell a biztos kvótáért a birkózó-vb-n

Bácsi Péter bízik a kellemes meglepetésben

Bácsi Péter, a Magyar Birkózó-szövetség szakmai igazgatója négy kvóta megszerzésével lenne elégedett.

– Reménykedem benne, hogy lesz olyan versenyzőnk, aki meglepetést okoz, és akkor ennél több is összejöhet – tette hozzá Bácsi Péter.

A szakmai igazgatóhoz csatlakozva a három szakágvezető is beszélt a várakozásairól.

– Két éremnek nagyon örülnék, ez két kvótát jelentene. Ám azt hiszem, azzal is elégedett lennék, ha egy dobogós helyezéssel együtt ketten már most kvalifikálnának a párizsi olimpiára – fogalmazott Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány, hozzátéve, az Eb-2. és 3. Ligeti Dániel sérülése, amit a budapesti rangsorversenyen szedett össze, már a múlté, az Eb-győztes, kétszeres vb-3. Muszukajev Iszmail is túljutott korábbi súlygondjain.

– Jövőre a két pótkvalifikációs versenyen nagyobb sansz van a kvótaszerzésre, a mostani vb-n, ha egy kvótát szerzünk, és emellett értékes győztes meccseket vívunk, azzal szerintem elégedettek lehetnénk – mondta Martin Gábor, a nők szövetségi edzője. Hozzátette, az idén már magyar színekben Eb-2. Orsós Sztálvira vesegondokkal is küzdött, szerencsére meggyógyult és egyre jobb formát mutat.

Ha már jó forma, kötöttfogásban a tavaly ugyanitt, Belgrádban vb-bronzérmes Losonczi Dávid az idei Európa-bajnok Takács Istvánt maga mögé utasítva nyerte meg a válogatót, a 87 kg összes nemzetközi viadalán, amin ott voltak, valamelyikük végzett az élen. Érthetőek tehát Módos Péter szövetségi kapitány szavai:

– Dávid mostani formája rendkívül biztató, semmi kétségem sincs afelől, hogy ugyanezt a szintet tartja Belgrádban is és kvótát szerez a párizsi játékokra.

A további elvárásról nem beszélt, de hozzátette, az elvégzett munka és az, hogy szakági indulóink egy kivétellel már mind álltak dobogón világversenyen, megfelelő alap a jó szereplésre. Ehhez persze optimális mentális állapot is szükséges, hiszen az óriási mezőny miatt elképzelhető, hogy akár hét-nyolc mérkőzést is meg kell vívni a kvótáért.