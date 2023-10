Valter Attila újabb szintlépésre készül az átalakuló sztárcsapatban + videó

Roglichoz hasonlítható sztár szinte biztosan nem érkezik a szlovén kiválóság helyére, a csapat eddig az amerikai hegyimenő, Matteo Jorgenson, valamint a fiatal brit Ben Tulett érkezését jelentette be, utóbbi nyerte azt a norvég körversenyt idén, amelyen Valter negyedikként zárt. Hetekig komoly lehetőségnek tűnt, hogy a Jumbo kiszállásával a holland csapatba beolvad a Soudal Quick-Step, ám a fúzió végül nem jön össze, s a tavalyi Vuelta-bajnok Remco Evenepoel ennek örömére ki is jelentette, hogy marad a belga sornál.

Valter Attila csapata miatt így sem kell aggódni, bár a név biztosan változik, a háttér aligha változik, s az ideinél nehéz lett volna szponzorcsalogatóbb évet teljesítenie a holland csapatnak. A kiemelt versenyző Vingegaard lesz, ő megvédené Tour de France-címét. Az már nehezebb kérdés, hogy ki lesz a csapat Giro-kapitánya, bár az idei Vuelta után adná magát, hogy a segítő szerepkörből előrelépő Sepp Kuss kezdhesse így a versenyt, de két korábbi Grand Tour-dobogós, az egyaránt holland Steven Kruijswijk és Wilco Kelderman is szóba jöhet.

Kuss példája Valter Attila számára is motiváló lehet, előbb-utóbb a kitartó segítő is elnyerheti egészen nagy értékű jutalmát. Az egynaposokkal ellentétben a háromheteseket tekintve a kapitányi poszt még aligha jöhet szóba 2024-ben, de az idei év alapján az is egyértelműnek tűnik, hogy Valter Attila jövőre is teker háromhetesen a hollandok mezében. Talán életében először a Tour de France-on indul majd.

Borítókép: Valter Attila a Jumbo–Visma történelmi triplájának emléket állító trikóval (Fotó: MTI/Lakatos Péter)