Kézilabda-válogatott: kínos lenne megint leégni a magyar közönség előtt

Könnyen lehet olvasni a sorok között:

a magyar válogatott Paraguay és Kamerun mellett Montenegróval küzd meg a csoportelső helyért, és a balkáni csapat ezzel a sportszerűnek nemigen nevezhető gesztussal kívánta megnehezíteni a magyar csapat felkészülését.

Majd december 4-én Helsingborgban kiderül, célravezető volt-e a montenegrói ármány.

Háfra Noémi ezúttal nem kerettag Fotó: Illyés Tibor / MTI

A kapitány meggyőzhető

Golovin bátran épít a fiatalokra, a Ferencváros junior Európa-bajnok irányítója, Simon Petra az osztrákok elleni Euro-kupamérkőzésen 8 lövésből 7 gólt ért el élete első felnőttválogatott meccsén. A Kisvárda nagy ígérete, a balátlövő, Juhász Gréta is bizonyított. A balkezes lövő, Albek Anna kihagyta az osztrákok elleni meccset, de a norvégok ellen sokat vállalt. A kapitány jó hírrel is szolgált; újra számíthat a legutóbbi két meccsről hiányzott irányító, Vámos Petra játékára. A német válogatott tavaly alaposan helyben hagyta a magyart az Eb-főpróbán, a 31-20-as vereség megroppantotta a csapatot. Most lényegesen jobb állapotban van a magyar válogatott, mint legutóbb, reméljük, a nagy különbségű hazai siker csak a fantázia birodalmában létezik.

Egy sérülttel a kárpótlás jegyében

A férfiak keveset gyakoroltak együtt az idén. A jövő évi Európa-bajnokságra készülő csapat szombaton Szegeden (tv: 16.30, M4 Sport), egy nappal később Békéscsabán (tv: 16.00, M4 Sport +) játszik edzőmérkőzést Lengyelország ellen. Chema Rodríguez szövetségi kapitány nem számíthat a Hamburg sérült jobbátlövőjére, Ilics Zoranra, őt a ferencvárosi Ónodi-Jánoskúti Máté helyettesíti. A kapitány szeme előtt a hosszú távú cél lebeg. – Hasznos meccseket játszhatunk, immár az Eb-felkészülés jegyében dolgozhatunk együtt – mondta Chema Rodriguez a felkészülés kezdetén.

A kapitány öt légióst hívott be a lengyelek ellen, a La Rioja kapusa, a januári vb-n beugró Palasics Kristóf mellett a Paris SG jobbátlövője, Máthé Dominik, a Stuttgart és a Plock irányítója, Hanusz Egon, illetve Fazekas Gergő mellett a Melsungen és a Dinamo Bukarest beállója, Sipos Adrián és Rosta Miklós is ott lesz a keretben. Érdekes adalék, hogy ezúttal (is) egy játékos, Ligetvári Patrik képviseli a Bajnokok Ligájában menetelő nemzetközi sztáralakulatot, a Telekom Veszprémet.

A magyar és a lengyel válogatott 2021-ben, az egyiptomi vébén játszott legutóbb egymással; az akkor még Gulyás István vezette csapat 30-26-ra győzött, a magyar gólok csaknem felén, Lékai Máté és Máthé Dominik osztozott, ketten együtt 14-et hoztak össze. Ők a hétvégén is húzóemberek lehetnek, és nem fordulhat elő olyan blama, mint a csoportelsőségét már bebiztosító válogatott legutóbbi „tét nélküli tétmeccsén”, amikor a nem éppen világverő Grúzia 31-30-ra nyert Tatabányán. Már csak a közelgő Eb és a hazai közönség miatt sem.