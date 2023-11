Kerkez Milos újra kezdett, de alaposan kitömték a csapatát

Igaz, a Bournemouth ellen nem is ő játszott a legjobban az égszínkék sztárgárdából, hanem a belga Jérémy Doku. Ő lőtte az első gólt, majd nagyszerű cselek után a második találathoz ő adta a gólpasszt Bernardo Silvának.

A harmadik találat ismét Doku lövéséből született, de ekkor is csak asszisztot könyveltek el a neve mellé, a bomba ugyanis csapattársa, Manuel Akanji hátán kissé megpattant, így a svájci védő lett a gólszerző.

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik segítségét várja

A Bournemouth nem adta fel, küzdött, de ezen a napon ennél többen nem reménykedhettek a csapat szurkolói. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, a magyar válogatott védőt egyik gólért sem lehet felelősségre vonni, Doku elsősorban nem az ő oldalán villogott.

A második félidőben már a Bournemouth is érezte, hogy nincs veszítenivalója, kicsit bátrabban futballozott, a Chelsea-nevelésű, a Liverpoolban is megfordult Dominic Solanke lesgólig és kapufáig is eljutott.