Jürgen Klopp szerint vasárnap nem győzik le 7-0-ra a Manchester Unitedet

Ha Liverpool és Manchester United, akkor rengeteg nagy csata juthat az eszünkbe, de az angol sajtó nem tekint vissza túlságosan messze az időben. Csak idén március 5-ig, amikor is a Liverpool 7-0-ra kiütötte ősi riválisát, és ez az igazán ritka eredménnyel zárult mérkőzés mindkét fél sajtótájékoztatóján szóba került pénteken délután. Az Anfield Roadon Jürgen Klopp nem sok szót vesztegetett a múltra:

(Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Annak az eredménynek nincs semekkora hatása a vasárnapi mérkőzésre. Furcsa eredmény volt, ilyen legfeljebb egyszer jön össze az életben egy szintű rivális ellen, ráadásul gyakran nem az a csapat merít belőle, amelyik nyert, hanem az, amelyik kikapott. Most is különleges meccset várok, de természetesen nem ilyen eredménnyel.

Manchesterben Erik ten Hagot éppen arról faggatták az újságírók, hogy nem kísért-e majd a súlyos vereség emléke, és a 0-7 fényében most megelégedne-e egy 2-1-es kudarccal a listavezető otthonában.

Megijed-e a Manchester United a múlt miatt?

– Én akkor sem láttam ijedtséget a játékosaimon, most sincs okuk félni – felelte. – Az első félidőben nem volt semmi baj, utána azonban kaptunk néhány nagy ütést, és akkor valóban összeomlottunk. Ez most nem fordulhat elő még egyszer, ez nem a jelen, hanem a múlt. A két csapat azóta viszonylag jelentősen átalakult, többeknek nincs is személyes emlékük a márciusi meccsről. Odamegyünk, és tudom, a játékosaim az első perctől fogva magabiztosak lesznek, mi pedig a győzelemre készítjük fel őket.

Jürgen Klopp örömmel számolt be arról, hogy a csütörtöki Európa-liga-mérkőzésen senki sem sérült meg. Ezzel együtt akadnak gondjai, mert Joel Matip, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic és Diogo Jota játékára sem számíthat. Több alapemberét is pihentette, Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold és Mohamed Szalah el sem utazott Belgiumba, és Luis Díaz pedig nem szállt be a kispadról a mérkőzésbe.

Erik ten Hag sem készülhet felhőtlenül a rangadóra. A csapatkapitány Bruno Fernandes a színes lapjai miatt az eltiltását tölti, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Casemiro, Mason Mount, Anthony Martial, Harry Maguire és Christian Eriksen biztosan nem szerepelhet a keretben sérülés miatt, Marcus Rashford viszont minden jel szerint visszatérhet a pályára, és jó esély van Luke Shaw játékára is.

Eric ten Hag most számíthat Marcus Rashford játékára (Fotó: AFP)

A Manchester United holland menedzsere elismerte, a Liverpool ebben az idényben rendkívül jól teljesít, de szerinte ez nem számít, az ő csapata a kudarcok ellenére is egyenrangú ellenfele volt például a Bajnokok Ligájában a Bayern Münchennek is, ezért remek teljesítményt vár a futballistáitól az Anfield Roadon is. Jürgen Kloppot arról kérdezték, hogy a Liverpool a legutóbbi három mérkőzését is hátrányból fordítva nyerte meg, és ez mennyire erősíti mentálisan a csapatát.

Mit jelent az első hely a Liverpoolnak?

– Igen, a visszatérő győzelmek mindig sokat segítenek. Már a szezon elején tudtam, hogy nagyon jó csapatunk van, remek játékosokat hoztunk, és a régiek is mind kiválóak. Rendszeresen túljutottunk a nehéz pillanatokon, ami táplálja az önbizalmat és a hitet is abban, hogy bármi történjék is, az utolsó percig nem szabad feladni. Még mindig sok minden új, de már egyre jobban megismerjük egymást, és tetszik, ahogyan alakul a csapat. Azt nem tudom, mennyire és mire leszünk jók, de látom a fejlődést, és ez az, amire igazán szükségem van. Persze, látom a gondokat is, idő kell ahhoz, hogy megtaláljuk a stabilitást.