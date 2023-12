Nem várt akadályokba ütköztek a szövetségi kapitányok

Ritka, de akadt már rá példa a történelem során, hogy két szövetségi kapitány állt egy-egy válogatott élén. Az Elek Gábor, Danyi Gábor páros a női, a Csoknyai István, Vladan Matics duó a férfi kézilabdázóinkat irányította, 2006-ban pedig bő fél éven keresztül a férfi-labdarúgóválogatottnál is hasonló volt a felállás, amikor Bozsik Péter szövetségi kapitány munkáját szövetségi edzőként segítette.

Mihók Attila még nem tudja, hogy Rybanská Natasa (balra) mennyit játszhat majd Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Idén augusztusban női pólósaink életében is új fejezet kezdődött. A hatodik hellyel végződött fukuokai világbajnokság után a Magyar Vízilabda-szövetség megköszönte Bíró Attila munkáját, és szeptemberben megtalálta az utódját, sőt mindjárt kettőt is: Mihók Attila és Cseh Sándor lettek a női válogatott szövetségi kapitányai. A döntés talán szokatlan, a munkamegosztás viszont nem az az edzők életében, talán emiatt is a két kapitány jól megfér egymás mellett.

– Minden rendben van, jól tudunk együtt dolgozni – árulta el a Magyar Nemzetnek Mihók Attila. – Nagyjából ugyanúgy működünk, mint egy általános stáb. Mindenkinek megvan a saját feladatköre, ebben nem látok jelentős különbséget a korábbi munkáimhoz képest. Én eddig is stábban gondolkodtam. Természetesen mindenről kikérjük egymás véleményét, ez alapján hozzuk meg a fontos döntéseket.

A Dunaújváros csapatát negyed évszázadon keresztül vezető Mihók és a legutóbb a Magyar Vízilabda-szövetség utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként, illetve az OSC szakmai tanácsadójaként dolgozó Cseh nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen a jövő év két viadallal kezdődik: januárban Eindhovenben Európa-bajnokságot, februárban Dohában világbajnokságot rendeznek. Ezen tornákon különösen fontos lesz a jó szereplés, mert a női csapat még nem jutott ki a párizsi olimpiára, az európai csapatok számára pedig ez lesz az utolsó két kvótaszerzési lehetőség: Hollandiában egy, Katarban két hely kiadó a jövő nyári játékokra.

Egyelőre kérdéses, Mihók és Cseh mikor hirdethet keretet

A két kapitány négyhetes alapozást vezényelt le, köztük két, magyar győzelemmel végződött meccset (13-9 és 13-5) is Kína ellen. A felkészülési időszak azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis a múlt héten egy vírus söpört végig a csapaton.

– Ez több mint egy hete kezdődött, a mérkőzések idején nyolc játékosunk volt beteg. Vályi Vanda és Garda Krisztina emiatt nem játszhattak, azóta pedig Gurisatti Gréta is megbetegedett. Néhányan három-négy napos pihenőre kényszerültek, de volt, akinek ez tovább elhúzódott. Reméljük, hogy huszonhatodikán már mindenki egészségesen tud edzésre jelentkezni – bizakodott a szövetségi kapitány.

Ha mégsem így lenne, az az Európa-bajnokságra utazó játékoskeret kijelölésére is hatással lehet.

– December harmincadikán, a spanyolországi edzőtáborból való hazaérkezésünk napján hozzuk meg a végleges döntést az utazókról – ha ez lehetséges lesz. Ha nem, az is lehet, hogy csak január másodikán (egy nappal az indulás, három nappal a torna kezdete előtt – a szerk.) kerül erre sor, hiszen a megbetegedések miatt nehéz helyzetben vagyunk. Kérdés, hogy Pavlik Attila csapatorvos szerint ki lesz képes arra, hogy az egy hetet végigküzdje.

Egyelőre Rybanská Natasa körül is sok a kérdőjel. A Bíró Attila kapitánysága idején alapembernek számító játékos a 2022-es hazai rendezésű vb-n sérült meg, vállműtéten esett át. Hosszú rehabilitációs időszakot követően a közelmúltban tért vissza a medencébe, de őt sem kerülte el a vírus.

– Visszatért, de túl sok játékperc nem jutott neki. Kérdéses, hogy egy-egy mérkőzés erejéig számíthatunk-e rá majd. Valójában ezt eddig nem sikerült tesztelnünk, mert amikor már tudott volna edzeni, ő is megbetegedett. Bízunk benne, hogy a spanyolok elleni felkészülési mérkőzéseken már többet tud játszani.

Az átélt nehézségek ellenére is jó irányba halad a csapat, Mihók Attila szerint legalábbis. – Teljesen elégedettek vagyunk a látottakkal. A játékosok hozzáállása kifogástalan, rendkívül motiváltak. Mindenkivel elégedettek voltunk és vagyunk, azokat is beleértve, akik már nem dolgoznak velünk tovább. De hogy az eddigi munka mire lesz elég, az majd az Európa-bajnokságon derül ki.

Megvolt az első keretszűkítés Öt játékos, Baksa Vanda, Dobi Dorina, Mészáros Kata, Peresztegi-Nagy Kinga és Torma Luca szerdán kikerült a januári Európa-bajnokságra készülő válogatott keretéből, így 18 fővel folytatja a felkészülést a csapat.

Borítókép: Mihók Attila (középen), mellette balról Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott társkapitányai a Magyarország–Kína felkészülési mérkőzésen a Komjádi uszodában 2023. december 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)