A Ferencváros sikeréért játszott, de már az ellenféllel tárgyalt

– A futballközegben mennyire számított csodabogárnak aktív jogi egyetemi hallgatóként?

– Magamat soha nem éreztem csodabogárnak, és más sem éreztette ezt velem. Néha még jól is jött a csapattársaimnak, hogy kicsit már konyítottam a szerződésekhez, akkoriban ugyanis nem voltak olyan tiszta viszonyok, mint most, a hazai kluboknál akadtak anyagi és morális nehézségek, sok esetben vállalkozóként, számlázás alapján kaptunk fizetést. Az öltözői poénkodásból én sem maradtam ki, jobbára a szabadidőmet töltöttem tanulással, az viszont nem volt szem előtt.

Ferencváros, MTK, Újpest: Füzi Ákos végigjárta valamennyit

– Sok nagynevű klubban megfordult itthon, volt a Győri ETO, a BVSC, a Ferencváros, az MTK, az Újpest és végül rövid ideig a Vasas játékosa is, melyikhez a legerősebb a kötődése?

– Büszke vagyok rá, hogy játszottam Magyarország három legnagyobb hagyományokkal rendelkező klubjában, a Ferencvárosban, az Újpestben és az MTK-ban, de fontos rögzíteni, hogy győri vagyok, ETO-nevelés, mindig is oda fog húzni leginkább a szívem, ezért is fáj, hogy jelenleg nincs az első osztályban a csapat. A BVSC-ben találkoztam pályafutásom legjobb edzőjével Mezey György személyében. Érdekesség, hogy a legtöbben a Ferencvárosból emlékeznek rám, noha az MTK-ban öt évet töltöttem, míg a Fradiban csak kettőt, de ez is azt támasztja alá, hogy Magyarországon a Ferencvárosnak van a legnagyobb szurkolótábora. Rögtön utána jön az Újpest, sajnos a Fradihoz hasonlóan ott is csak ezüstérmet szereztem, 2006-ban az utolsó fordulóban veszítettük el a bajnoki címet. Újpesten a klubvezetésben is eltöltöttem két évet, ezért ott is szoros kötődés alakult ki, és nyilván az MTK is közel áll a szívemhez, az utolsó években már csapatkapitány is lehettem, és ott szereztem az egyetlen bajnoki címemet.

– Abban az idényben is az utolsó fordulóban dőlt el az aranyérem sorsa, hogyan emlékszik vissza arra a napra?

– Újpesten játszottunk, míg az Üllői úton a Ferencváros küzdött a bajnoki címért. Az újpestiek inkább nekünk szurkoltak, hogy ne az ősi rivális legyen a bajnok, és az MTK-szurkolók is megérezték, hogy valami lehet, többen voltak ott, mintha a Hungária körúton játszottunk volna. Az utolsó két-három perc, amikor nálunk már lefújták a meccset, olyan volt, mint manapság a VAR, csak még nagyobb volt a tét, s nem a videóbíróra, hanem a másik pályáról érkező hírekre vártunk. Aztán persze kitört az örömmámor.

– Ha a pályafutása első felét vizsgáljuk, a góljainak több mint felét a hajrában, a 75. perc után lőtte. Ez kapott kiemelt figyelmet?

– Nem is tudtam erről. Az tény, hogy a fizikai mutatók mérésekor a jók közé tartoztam, még nemzetközi összevetésben is, sokat futottam, nagy volt a munkabírásom, talán ebből adódhatott mindez. Bár most, hogy beugrik néhány gól, azok tényleg a hajrában születtek.

– Melyik gólok ugrottak be?

– Az MTK színeiben az Újpest-pályán volt egy utolsó pillanatos nagy gólom Posza Zsolt ellen, korábban a Videoton, illetve szintén az Újpest ellen volt még egy-egy emlékezetes találatom, lehet, hogy Újpesten ezek miatt akartak leigazolni. Illetve volt egy pikáns meccs, amelyen szép, jó technikát igénylő gólt lőttem, amikor a Fradival az MTK ellen játszottunk a Hungária körúton 2000 márciusában. A meccs napján jelent meg valamelyik újságban, hogy tárgyalásban állok az MTK-val, emiatt kerültem a figyelem középpontjába, ami akár ki is zökkenthetett volna, ennek ellenére gólt lőttem, külsővel a magas termetű Babos Gábornak, gólpasszt is adtam, és nyertünk 3-2-re.

– Majdnem huszonnégy év távlatából talán már nem titok: valós volt az információ, tényleg zajlottak már a tárgyalások arról, hogy az MTK-ba szerződik?

– Igen, felvették már velem a kapcsolatot, igaz, elköteleződés még nem volt. Még nem az internet világát éltük, de a résen lévő újságírók mégis megneszelték a dolgokat. Az MTK korábban, már Győrből is próbált leigazolni, aztán amikor a Ferencvárosnál kicsit megbillent az anyagi háttér, akkor látta elérkezettnek az időt, én meg már nagyon vágytam arra, hogy végre bajnoki címet szerezzek, sportszakmai célok miatt váltottam.

– A klubváltás utáni idényben mégis a Fradi lett a bajnok.

– Semmilyen jel nem utalt arra, hogy akár a dobogóért harcban lesz a Ferencváros. Anyagilag is, szakmailag is kétes volt a helyzet a Fradinál, egyáltalán nem éreztem, hogy ott jó csapat alakul. Miután aláírtam az MTK-hoz, leigazolták Csank Jánost edzőnek, abból már lehetett következtetni, hogy komolyra fordulnak a dolgok, lesz szakmai színvonal, várható eredmény is, ettől függetlenül anyagi szempontból stabilabb volt az MTK, jól is kezdtünk, de a bajnokságot a Fradi nyerte.