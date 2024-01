Két gól és három fontos visszatérő a légió múlt heti mérlege

A légió egyre teljesebb: ezúttal nem is a játék minősége, hanem a ténye volt a lényeg. az ősszel több kulcsjátékosát is nélkülözni volt kénytelen, akik közül három éppen a múlt héten tért vissza a pályára. A Premier League két magyarja egy héttel korábban egymás ellen játszhatott volna, ám akkor még korai lett volna ez a visszatérés és számára is. Sőt, utóbbit Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere szerdán, a Fulham elleni Liga-kupa-elődöntőn sem vetette be. Erre csak vasárnap kerülhetett sor, amikor a másodosztályú Norwich City érkezett az Anfield Roadra az FA-kupa 4. fordulójában, amelyben a tét a tizenhat közé jutás volt. Szoboszlai az 56. percben állt be, kisvártatva szögletből gólpasszt adott, a csapata pedig 5-2-re nyert.

Szoboszlai Dominik gólpasszal öregbítette a magyar légió hírnevét Fotó: Adam Vaughan

A Bournemouth már csütörtökön bebiztosította a helyét a tizenhat között ebben a sorozatban, már az első félidőben kialakította az 5-0-s végeredményt a másodosztályú Swansea ellen, és Andoni Iraola menedzser a szünetben beállította a csapatba Kerkez Milost. A magyar játékos az első gólt szerző Kellyt váltotta, és voltak biztató megmozdulásai, főleg támadásban tett hozzá sokat együttese játékához. Sőt, a 88. percben kis híján be is talált, lövése azonban egy kicsivel elkerülte a Swansea kapuját.

Kevésbé jó hír, hogy a harmadik vonalban, a League One-ban a Barnsley úgy győzte le idegenben 1-0-ra az Oxford Unitedet, majd úgy kapott ki otthon 2-1-re az Exetertől, hogy Callum Styles a meccskeretnek sem volt tagja.

A légió német érdekeltsége szomorkodhatott

A német Bundesligára különösen igaz, hogy nem az eredmény vagy a játék minősége volt a fontos magyar szempontból. Az ugyanis egészen lehangoló lett: honfitársaink közül csak Schäfer András ünnepelhetett győzelmet, a többiek még csak pontot sem szereztek. Schäfer csapata, az Union Berlin a hét közben a 13. fordulóban elhalasztott és most szerdán bepótolt mérkőzésen 1-0-ra kikapott a Bayern Münchentől az Allianz Arenában, a magyar középpályás a 64. percben állt be, majd vasárnap hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Darmstadtot, Schäfer adta a gólpasszt , a 83. percben cserélték le, de ez nem a játékának szólt, nagyon jól futballozott. Az RB Leipzig kiadós verést kapott Stuttgartban, 5-2 volt a végeredmény. ezúttal is a kispadot koptatta, az egyetlen jó hír viszont jelentős: a szeptemberi, csehek elleni válogatott mérkőzés óta először léphetett pályára a lipcseiek csapatkapitánya , akit a 85. percben cserélt be Marco Rose vezetőedző.