Újpest: a régi intézkedik, az új tulajdonos észrevétlenül teszi a dolgát

A kilencedik helyezett Újpest és a hatodik Debrecen keddi mérkőzése nem ígér különösebb izgalamat, mégis ezt a találkozót övezi a legnagyobb felhajtás a labdarúgó NB I 19. fordulójában. Köztudott ugyanis, hogy Újpesten forrnak az indulatok, miután a csapat 3-0-ra kikapott a tavaszi rajton az MTK-tól. A lila-fehér szurkolók már a meccs alatt Nebojsa Vignjevics lemondását követelték, majd a klub székházánál folytatták a tüntetést, a szerb tréner pedig az ígérte nekik, hogy felajánlja a lemondását.

Az MTK sikere indította el az újpesti lavinát, ami Nebojsa Vignjevicset is maga alá gyűrheti. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Még a hét végén felröppent a hír, hogy a belga tulajdonos, Roderick Duchatelet megegyezett a klub eladásáról, és a héten írhatják alá a szerződéseket. Az is elterjedt, hogy még hétfőn nyélbe ütik az üzletet, ám lapzártánkig erről nem érkezett bejelentés, ahogyan Nebojsa Vignjevics sorsáról sem.

A Nemzeti Sport értesülése szerint Benczédi Balázs bankár vezeti majd a klubot egy hazai nagyvállalat háttértámogatásával. A lap úgy tudja a Debrecen ellen Nebojsa Vignjevicső irányítja a csapatot, és ha a napokban tényleg megtörténik a váltás, akkor majd az új tulajdonos hoz döntést az edzőkérdésben.

A Csakfoci információi szerint Roderick Duchatelet hétfőn bement a csapat öltözőjébe és bejelentette a játékosoknak, hogy eladja a klubot, s az erről szóló papírokat 24 órán belül alá is írják. Mire tehát megkezdődik az Újpest–DVSC bajnoki, a klub sorsa talán már el is dől.

Örökrangadó a jelenre hangolva

Valamikor ez volt a bajnokság csúcsmeccse, ma egy a sok közül. Örökrangadónak nevezték el még a múlt század első évtizedeiben, amikor ez a két csapat, az MTK és a Ferencváros között dőlt el a bajnoki cím sorsa. Aztán az idő múlásával hol rangadó volt, hol nem a két együttes összecsapása, most biztosan annak számít. És nem is csak a helyezések, hanem a mutatott formák, és persze a veretes múlt alapján mondhatjuk a forduló meccsének ezt a találkozót: a második Ferencváros a negyedik MTK-t fogadja ma az NB I 19. fordulójában.

Dejan Sztankovics figyelme megoszlik a meccsek között Fotó: Fradi.hu

A két patinás fővárosi együttes 223. alkalommal csap majd össze az élvonalban. Az eddigi örökrangadókon a Fradi 91 alkalommal győzött, az MTK pedig 52 döntetlen mellett 79-szer. Az MTK újonc létére kimondottan jól szerepel ebben a bajnokságban, pénteken az Újpestet is magabiztosan győzte le 3-0-ra. A Ferencváros is viszonylag könnyű győzelmet aratott Kisvárdán, ahol 3-1-re nyert, és fél szemmel már a jövő heti, görög Olimpiakosz elleni konferencialiga-mérkőzésére is figyel. Dejan Sztankovics vezetőedző szavai mindenesetre erről árulkodnak:

A Fradi minden fronton nyerni akar

– A februári meccsdömping megerőltető lesz, de készen állunk. Maiga, Szevikjan és Kodro személyében új, de hatalmas tapasztalattal rendelkező játékosok csatlakoztak a kerethez. Hamar felvették a csapaton belüli ritmust. Nagyon egységes közösség vagyunk, mondhatni, család. Mindenki hozzáteszi a magáét, keményen dolgozunk, de élvezzük is a játékot. Sokszor elmondtam már, a Ferencváros egy óriási klub. A kupa, az UEKL és a bajnokság is ugyanolyan fontos számunkra. Célunk, hogy versenyben legyünk a végsőkig. Csak ez a versenyszellem illik a klub mentalitásához.