Csak Szalai Attila örülhetett a Bundesliga magyarjai közül

Ki gondolta volna, hogy éppen lesz a Bundesliga szombati napjának legboldogabb magyarja? válogatottjának alapembere márciusban ezidáig két mérkőzésen lépett pályára, mert kizárólag a nemzeti csapatban kap játéklehetőséget, a Freiburgban, ahol az idény végéig kölcsönben szerepel, február eleje óta nem vetette be Christian Streich vezetőedző.

Willi Orbánék nagyot küzdöttek, de a győzelem elmaradt a Mainz ellen Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Hendrik Schmidt

Most azonban változott a helyzet, a Borussia Mönchengladbach vendégeként lejátszott mérkőzésen ő volt a Freiburg egyetlen pályán lévő magyarja. Szalait a 75. percben cserélték be, a csapata ekkor már 3-0-ra vezetett, és végül ilyen arányban nyert. Sallai Rolandot nem nevezték a találkozóra – vélhetően ágyéksérülése okán, ami miatt korábban a magyar válogatott Koszovó elleni (2-0) felkészülési meccsét is kihagyta.

Dupla nulla

Két honfitársunk, és is az RB Leipzig kezdőcsapatának tagja volt a Mainz ellen. A házigazda lipcseiek sorra dolgozták ki a helyzeteket, nagy fölényben játszottak (huszonhét lövéssel próbálkoztak a mainzi tízzel szemben, a várható gólok száma 2,94 volt a vendégek 0,76-os xG-jével szemben), mégsem tudták bevenni a kiesés ellen menekülő csapat kapuját.

Ahogy ezen a meccsen, úgy a Stuttgart és az Union Berlin összecsapásán sem született gól. A fővárosiakat erősítő eltiltása miatt ezt a mérkőzést is kihagyta.

Verhetetlen Leverkusen

A Bayer Leverkusen pedig ismét bizonyította, hogy képtelen veszíteni. A gyógyszergyáriak még veretlenek az idényben, pedig korábban számtalan alkalommal álltak vesztésre a rendes játékidő végéhez közeledve: a Qarabag például kétszer is pórul járt ellenük az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Szombaton úgy tűnt, hogy a Hoffenheim teljesíti a lehetetlen küldetést, és nyer Xabi Alonso csapata ellen, de a Bayer Leverkusen 34. kapura lövését Robert Andrich gólra váltotta a 88. percben, Patrik Schick pedig a 92. percben a győztes találatot is megszerezte.

Karnyújtásnyira az arany

A Leverkusen győzelme különösen sokat ér annak fényében, hogy a Bayern München nem tudta megnyerni a maga szombati meccsét, így Alonso gárdája immáron tizenhárom ponttal vezet a címvédő előtt. Karim Adeyemi és Julian Ryerson góljaival 2-0-ra győzött a Borussia Dortmund az Allianz Arénában, a bajoroknak emiatt az előre helyett lassan hátrafelé kell tekintgetniük, mert ha a Stuttgart vasárnap legyűri a Heidenheimet, akkor egy pontra felzárkózik mögéjük.

Bundesliga, 27. forduló

szombat:

Bayer Leverkusen–TSG Hoffenheim 2-1 (0-1)

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 0-0

Borussia Mönchengladbach–SC Freiburg 0-3 (0-1)

Werder Bremen–VfL Wolfsburg 0-2 (0-1)

RB Leipzig–FSV Mainz 05 0-0

Bayern München–Borussia Dortmund 0-2 (0-1) vasárnap:

FC Augsburg–1. FC Köln 15.30 (tv: Aréna 4)

VfB Stuttgart–FC Heidenheim 17.30 (tv: Aréna 4)

VfL Bochum–Darmstadt 98 19.30

