Kézilabda olimpiai selejtező: 18-ra kérünk lapot Japán ellen

Hasonló a képlet, mint márciusban a férfiak tornája előtt, akik sorrendben előbb simán verték Tunéziát, majd szoros meccsen alulmaradtak Norvégiával szemben, végül az utolsó tíz percben vesztes állásból megfordították a Portugália elleni mérkőzést. A hölgyeknek ma az első meccs végképp nem jelenthet gondot, pláne úgy, hogy Kamerun helyett a gyengécske Nagy-Britannia ugrott be, pénteken a magasabban jegyzett svédek következnek, vasárnap pedig Japán ellen zárja a tornát Golovin Vlagyimir együttese.

Csak egységben, fegyelmezetten érheti el célját a magyar válogatott (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Kamerun legalább már eljutott négy világbajnokságra, köztük a legutóbbi kettőre, a britekre viszont végképp nem is kellene szót vesztegetni. Két és fél évtizede Nagy-Britanniában még azt sem tudták, mi fán terem a kézilabda.

Már a London Angels is feladta...

A 2012-es londoni olimpián persze rendezőként muszáj volt csapatot kiállítani, de a britek persze a pofozógép szerepét játszották, mind az öt meccsüket elveszítették, közülük négyet tíz gólnál nagyobb különbséggel. Inkább az a csoda, hogy a sportág egyáltalán megkapaszkodott az országban, igaz, árulkodó körülmény, hogy Nagy-Britannia anyagi okokra hivatkozva a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőitől is visszalépett. A Brit Kézilabda-szövetség honlapján továbbra is él a hirdetés, amelyen keresztül lehet jelentkezni a válogatottba...

Emlékezhetünk, néhány évvel ezelőtt a kinti magyar munkavállalókból verbuválódott London Angels próbált életet lehelni a brit kézilabdába, de azóta a londoni angyalok is feladták a lehetetlen küldetést.

Információink szerint Kamerun visszalépésére számítva az olimpiai selejtezőtornákról épphogy lemaradó román és horvát válogatott beugrásra készen állt, nagyon ne bánjuk, hogy a nemzeközi szövetség (IHF) végül Nagy-Britanniát jelölte meg Kamerun helyetteseként...

Svédek csavarral

A svédekről a közülmúltból is akadnak élményeink. Köztük kellemes is. A magyar válogatott szerencsésnek mondhatta magát, hogy a tokiói olimpián a már biztosan csoportelső Svédország ellen játszotta az utolsó csoportmérkőzését. A skandinávokra persze nem jellemző a taktikázás, de azért nem is haltak bele a meccsbe, a 26-23-as győzelem a mieinknek továbbjutást, negyeddöntős szereplést ért (ahol aztán a norvégokkal szemben maradtak alul).

Legutóbb tavaly decemberben, a dán–norvég–svéd világbajnokság középdöntőjében találkoztunk a svédekkel, s 26-22-re kikaptunk tőlük, s e vereséggel el is úszott a negyeddöntő, igaz, később a horvátok legyőzésével sikerült kivívni a szereplést az olimpiai selejtezőben. Most is inkább a svédek az esélyesek, de hazai pályán miért ne lephetnénk meg őket.

Hikaru Macumoto lő gólt a dánoknak a tavalyi világbajnokságon (Fotó: AFP)

Japán a vb-n bevéste magát a kézilabdás tudatba

Előzetesen a túlnyomó többség mégis úgy kalkulál, hogy vasárnap Japán ellen dől el a párizsi kijutás. Az ázsiaiakkal már többször találkozott a magyar válogatott, a 2009-es és a 2015-ös világbajnokságon, majd 2019-ben barátságos mérkőzésen is magabiztosan nyertek a mieink, miként az eddigi 18 egymás elleni találkozó mindegyikén. Mégsem árt az óvatosság. Japán rendezőként helytállt a tokiói olimpián, megverte Montenegrót, s Koreával és Angolával is szoros meccset vívott.

Japán tavaly pedig egyenesen sokkolta a világot, amikor a vb-n a csoportkörben 27-26-ra legyőzte az egyik sportági nagyhatalmat, Dániát. Rendben, a dánok nem vették komolyan az összecsapást, a vereség dacára is továbbjutottak, de az eredmény ezzel együtt örökre beégett a kézilabdás tudatba.

A magyar játékosok sem tagadják, elsősorban a Japán elleni mérkőzésre összpontosítanak. Az első felkészülési meccs siralmasra sikerült, a mieink múlt hét szerdán 33-18-ra kikaptak Norvégiában. Szombaton Győrben Ausztria ellen sikerült javítani (36-30), ami után Papp Nikolett elárulta, a Japán ellen gyakorolt figurákat nem játszották ki.

A japánok más ütemben lőnek

A korábbi olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix lapunknak óvatosan úgy fogalmazott, hatvan–negyven százalékban osztaná meg az esélyeket az ázsiaiak ellen a javunkra.

– Az ázsiai kézilabda nagyon más, mint az európai, ritkán szoktunk ázsiai csapatok ellen kézilabdázni. Kicsik, fürgék, másképpen csinálják az indulócseleket, más ütemben lőnek, nagyon gyorsak. Fizikálisan nem annyira erősek, de ezt a gyorsasággal kompenzálják. Szerintem így is mi vagyunk a meccs esélyesei, de persze én is úgy gondolom, hogy az a meccs döntheti el az olimpiai kijutás kérdését. Előzetesen azt mondom, erősebbek vagyunk, bízom benne, hogy a sérültjeink felépülnek és mindenki végig tudja játszani a tornát – fejtette ki a véleményét az egykori kiváló irányító, hozzátéve, a magyar válogatottból elsősorban Simon Petrától remél váratlan húzást, mint a férfiak esetében Bartucz Lászlótól, vagy éppen – ha már ő szerényen elhallgatta –, mint a fiától, Imre Bencétől.