Magyar szál is előkerült, olimpiai érmet is nyerhetünk a doppingbotrány miatt

A szervezet két korábbi WADA-tag botrányait is felidézi. Aján Tamás a vádak szerint több mint százharminc pozitív doppingmintát tüntetett el, ezért örökre eltiltották minden sporttevékenységtől. A norvég Anders Besseberget pedig börtönbüntetésre ítélték hazájában, amiért kenőpénzt fogadott el az oroszoktól.

olimpiai érmes lehet

Mind a három kínai aranyérem csalás eredménye lehet, a New York Times szerint a női 200 pillangón, valamint a női 4x200-as gyorsváltóval is győztes Csang Jü-fej, valamint a férfi 200 vegyes bajnoka, Vang Sun is az érintettek között van. Vang a tokiói olimpia egyik legemlékezetesebb pillanatának főszereplője volt, amikor győztes létére meghajolt a magyar úszólegenda, Cseh László előtt, aki a döntőben hetedikként ért célba.

Vang kizárása Csehnek hatodik helyet érne, ennél viszont sokkal nagyobb jelentősége lenne magyar szempontból Csang kizárásának, ugyanis azzal a párizsi olimpia után visszavonuló Kapás Boglárka a 200 pillangó olimpiai bronzérmesévé lépne elő.