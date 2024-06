Újabb meccset kapott az Eb-n a magyarok kárára nagyokat tévedő bíró

Okkal nem lopta be magát a magyar szívekbe Danny Makkelie. A holland játékvezető a Németországi elleni mérkőzésen két fontos döntést is hozott a magyar válogatott kárára az Európa-bajnokság csoportkörének a 2. fordulójában. Az ellenfél első gólja előtt nem fújta le szabálytalanságát, aki Willi Orbánt ellökve szerezte meg a labdát, majd az utolsó percekben nem adta meg a jogos tizenegyest, miután Emre Can kézzel ért bele a labdába a német tizenhatoson belül.

A nagy vitát kiváltó eset, Gündogan ellökte Orbánt. Fotó: AFP

Mindez természetesen kivágta a biztosítékot szövetségi kapitánynál és a játékosoknál is, Szabó Zsolt, korábbi FIFA-játékvezető szerint okkal, mert Danny Makkelie mindkétszer hibázott. Ő felvetette azt is, hogy nem tudni, az UEFA hogyan vélekedett a holland játékvezető ténykedéséről, de ez kiderül majd abból, hogy kap-e még feladatot az Európa-bajnokságon. Nos, kap: az Origó megírta, hogy szombat délelőtt kiderült, ő vezeti a harmadik csoportkörben hétfőn Olaszország és Horvátország mérkőzését. A cikk arra is kitér, hogy a hollandról a jelenleg éppen a Copa América tornán házigazdaként szereplő Egyesült Államok egyik legismertebb lapja, a New York Times is megjelentetett egy cikket az Európa-bajnokság idején.