A szövetségi kapitány a fanyalgóknak: Kit érdekel, ha unatkoztok?

A francia válogatott eddig adós maradt a jó játékkal a németországi Európa-bajnokságon. És a gólokkal is. Didier Deschamps világbajnoki ezüstérmes együttese akciógólt még nem szerzett a viadalon , az ellenfelek segítették egy-egy öngóllal a csapatot, illetve Kylian Mbappé az eddig egyetlen találatát a büntetőpontról szerezte.

A francia csapatkapitány, Kylian Mbappé nincs élete formájában (Fotó: AFP/FRANCK FIFE)

Persze nem a franciák az egyetlenek, akiknek a teljesítménye elmaradt a várakozásoktól az Eb-n. Ha csak az elődöntős mezőnyt nézzük, akkor az angolok is ide sorolhatók, de a többiek közül a már mondhatni szokásukhoz híven a belgák is leszerepeltek, a címvédő olaszok is, ahogy a portugálok, illetve a horvátok sem a legjobb arcukat mutatták.

Csak a győzelem számít, a szép játék nem

A kedden 21 órakor kezdődő első elődöntő előtt persze a franciák vannak szem előtt. Hétfői sajtótájékoztatója kezdetén Didier Deschamps-t csapata unalmas játékáról kérdezték. A szövetségi kapitány nem vette magára a dolgot, nevetve válaszolt.

Ha untatunk, nézz valami mást, ez nem számít. Ez egy különleges Európa-bajnokság, ahol kevesebb gól születik, mint általában. Nekünk lehetőségünk van most arra, hogy boldoggá tegyük a franciákat. Ha mások unatkoznak, az engem egyáltalán nem zavar

– szögezte le a francia szakember.

Mbappénak pihenőre lenne szüksége

Mint ahogy azt megjegyeztük, Mbappé is csak egy tizenegyesgólt szerzett eddig, pedig az ő formája nagyban befolyásolja a franciák támadójátékát. Deschamps bevallotta, a gallok csillaga nincs a legjobb állapotban, a maszk is zavarja, amit első fordulós orrtörése miatt viselnie kell. Mestere szerint ugyanakkor a Real Madrid csatára száztíz százalékot fog nyújtani az elődöntőben.

– Igyekeztünk annyi pihenőt adni neki, amennyi csak lehetséges, bár örültünk volna neki, ha jut még egy nap a feltöltődésre. Mindent megtettünk érte, szóval biztos vagyok benne, hogy fejben készen áll, de nincs a legjobb fizikai állapotban. A háta fájt, a törött orra is zavarja... Utóbbival akár az Eb is befejeződhetett volna a számára, de még mindig itt van velünk. Próbálja megszokni a megváltozott körülményeket, és biztos vagyok benne, hogy mindent megtesz majd a csapat sikeréért – mondta bizakodva a válogatottat tizenkét éve irányító edző.

Az Eb legjobbjaival meccselnek a franciák

Eközben a másik térfelet a spanyol válogatott foglalja el Münchenben kedd este. Luis de la Fuente csapata lőtte eddig a legtöbb gólt az Eb-n, szám szerint tizenegyet. Ahogy Adrien Rabiot, úgy Deschamps is elismerően nyilatkozott róluk.

– A spanyol válogatottaknak mindig erős a középpályája, biztosítják, hogy a csapatunk irányítsa a meccset. Ezért erősek. Pedri most sérülés miatt nem vethető be, de Rodri a válogatottjuk gerince. De minden játékosuk dicséretet érdemel.

Nem akarok nyomást helyezni rájuk, de úgy láttam, hogy eddig az övéké az Eb legjobb csapata

– állapította meg a kapitány, aki a spanyol szélsőket, Lamine Yamalt és Nico Williamst is nagyra tartja. – Ha náluk van a labda, mindent megteszünk azért, hogy védekezzünk ellenük. De még jobb, ha megakadályozzuk, hogy eljusson hozzájuk a labda. Mindketten nagyszerű futballisták, akik sokat hozzáadnak a spanyolok játékához.

