Vonzó fizetéssel tudják hazacsábítani a magyar klubok a légiósokat

Látszólag alszik csak az élvonalbeli magyar kosárlabda, a háttérben kimondottan érdekes események történnek a nőknél és a férfiaknál is. A hölgyeknél például három válogatott légiósunk is hazatért vagy éppen hazatérőben van. Studer Ágnest tavaly a legjobb európai irányítónak választották meg, egy éve szerződött a török Mersinhez, ahonnan karácsony előtt a francia Flammes Carolo Basket Ardennes csapatához igazolt át. A hírek szerint jól ment neki a játék, ám a sportágban nyílt titok, hogy az NKA Universitas Pécs együttesénél folytatja, ahol korábbi szekszárdi edzője, Zseljko Djokics vette át az irányítást.

Studer Ágnes francia klubjának a mezében. Fotó: Flammes Carolo Basket

Az viszont már hivatalos, hogy a kontinens legjobb centerei közé sorolt 26 éves Kiss Virág elhagyta a Mersint, amellyel bajnoki ezüstérmes és Euroliga-negyedik volt a tavasszal, és a Serco Uni Győr játékosa lett. Ő ezt azzal indokolta, régi álma, hogy magyar bajnok legyen, ráadásul szüksége van a stabil háttérre, és ezekre Győrött minden adott számára. A 23 esztendős Wentzel Nóra ezüstérmet nyert a lengyel bajnokságban az Enea AJP Gorzów tagjaként, élvezte is ott a bizalmat, mégis hazajön, és ő is a Győrhöz írt alá. Ha ehhez hozzávesszük, hogy tavaly a szintén válogatott Lelik Réka tért haza Belgiumból, láthatjuk, hogy a magyar bajnokság több szempontból is vonzóbb lehet a külföldnél.

A kevesebb légióssal több pénz marad

A férfiaknál is hasonló a tendencia, bár az NB I vonzereje elsősorban nem szakmai okokban rejlik. A válogatott kulcsemberei közül egy éve Benke Szilárd a francia első osztályt hagyta el a Falco Szombathely kedvéért, most viszont az anyagilag megerősödött Paks busás ajánlatára bólintott rá. A télen Filipovity Márkó családi okokból fordított hátat a brazil Flamengónak, itthon Kaposvárra szerződött, ám miután a csapat kiesett az élvonalból, most az Alba Fehérvár játékosa lett. Váradi Benedek friss lengyel bajnokként jött vissza a Trefl Sopottól Szombathelyre, elmondása szerint nevelőegyesületének a Bajnokok Ligája-szereplése vonzotta haza.

Fotó: Tangram Sports Management

Kapott itthonról is ajánlatot Somogyi Ádám, akinek az opciós jogával nem élt a spanyol élvonalbeli MoraBanc Andorra, ő azonban a nem túl sikeres éve után a spanyol első osztályban éppen csak bennmaradt Breogant választotta. Két válogatott légiós sorsa egyelőre bizonytalan. Golomán György a tavaszt műtét miatt kihagyta a spanyol Basquet Gironában, Maronka Zsombor pedig elméletileg a napokban a Juventut Badalonához szerződött Hanga Ádám klubtársa, ám a katalánok egy éve is kölcsönadták, várhatóan az idén is ez történik majd.