Marco Rossi kemény szavai: Hibáztam, de ezeket a hibákat nem követem el újra

Marco Rossi még mindig nem tette túl magát a Svájc elleni első csoportmeccs első félidején, amelyen lényegében rögtön elúszott a továbbjutás a nyolcaddöntőbe, mert visszanézve, azon a meccsen múlt a legtöbb. Félidőben 2-0 volt a hátrány, a vége 3-1-es vereség lett. – Szükségem volt egy kis időre, hogy megemésszem mindazt, ami az Európa-bajnokságon történt – fogalmazott Rossi. – A Svájc elleni első félidő a mai napig tud zavarni. Vannak már válaszaim, de nincs meg minden válaszom.

Marco Rossi még mindig nem tette túl magát teljesen az Eb-n (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A szövetségi kapitány részben meg is adta a válaszait a beszélgetés során , hiszen elmondta, hogy mostantól azokra a játékosokra kevésbé számít, akik nincsenek folyamatosan játékban a klubjaikban. Svájc ellen a védelemben Szalai Attila és Lang Ádám is kezdett, akik az Eb előtt egyáltalán nem voltak játékban, de Rossi továbbra is bízott bennük az elmúlt évek jó teljesítménye miatt, és ez visszaütött az első Eb-meccsen.

– Nem mondom, hogy mindig igazam van és mindig jól döntök, de engem azért fizetnek, hogy vállaljam a felelősséget – jelentette ki Rossi. – Én is hibázok, ezen az Eb-n is hibáztam, de szeptembertől már nem követek el újra ilyen hibákat, még ha nagy ára is lesz. Olyan játékosokat is pályára küldtem, akik nem játszanak rendszeresen. Nem hívhatok meg három-négy olyan játékost, aki nem játszik. Ha nincsenek meg a játékpercek, nem tudja felvenni a ritmust. Ha továbbra is elkövetném ezt a hibát, az azt jelentené, hogy nem tanultam a hibáimból.

Rossi szigora több eddigi alapembert is érinthet

Rossi név szerint is megemlítette azokat, akik az eddigi stabil csapattagok közül veszélybe kerülhetnek a következő kerethirdetésnél: – Fiola Attilának és Callum Stylesnak most nincs csapata, nem edzenek egyik klubnál sem, egyedül készülnek, de vannak mások is, akiknek a percei nincsenek meg, mint Lang Ádám vagy Szalai Attila. Az ilyen helyzetek elgondolkodtatják az embert, aggodalommal töltenek el. Lesznek új arcok a kerethirdetésen, akiket korábban sosem hívtunk be, de meglesz az oka, ha újoncot avatunk.

Fiola a nyáron távozott Fehérvárról, egyelőre nem írt alá sehova, Styles papíron az angol harmadosztályú Bransley játékosa, a klubváltása küszöbön lehet, a másodosztályú West Bromwich Albion hívja, Szalai Attila továbbra is körön kívül van a Hoffenheimben, Lang pedig mindössze kilenc percet játszott eddig a szezonban a ciprusi Omoniában.

Szoboszlai szerepe más, mint a Liverpoolban

Rossi a válogatott csapatkapitányáról, a Liverpoolban új szerepkörben, tízes poszton játszó Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.

– Az Eb-n nem volt túl jó kondícióban, de a játéktervünk középpontjában áll Dominik. Segíteni kell őt, hogy elindítsuk a támadást, legyen benne a játékban. Nálunk nem annyira tízes poszton szerepel, hanem a teljes középpályát le kell fednie, ezt néhány meccsen nagyon jól közelítette meg a selejtezősorozatban. Itt nincs olyan kispad, mint a Liverpoolban, úgyhogy mi nyilván másként használjuk őt, mint a klubja.

A magyar válogatott legközelebb szeptember 7-én Németország ellen idegenben lép pályára a Nemzetek Ligájában, majd három nappal később a bosnyákokat fogadja hazai pályán. Rossi augusztus 27-én hirdeti ki az Eb utáni első keretét.