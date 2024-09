Fürjes Balázs: Budapest lenne a magyarországi olimpia legnagyobb nyertese

– A párizsi olimpiai és paralimpiai játékok megerősítették az olimpiai mozgalmat, küldetését, értékét és erejét – mondta Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja a Sport. Üzlet. Reggeli – powered by Origo Sport című rendezvényen, amely az MBH Bank támogatásával valósult meg.

A rendezvényen Tótka Sándor is mikrofont ragadott Fotó: Vémi Zoltán

Az ötkarikás játékokon tízezer-ötszáz atléta vett részt, fele-fele arányban most valósult meg először a nemek közötti egyenlőség. Több mint kétszáz olimpiai küldöttség vett részt úgy, hogy meghatározó országok fenyegettek bojkottal – az orosz és fehérorosz sportolók is részt vehettek, hiszen a teljesítményük határozza meg őket (is).

Jelzésértékű, az is, hogy kilencmillió jegyet adtak el, a közvetítéseket pedig három és fél milliárdan követték összesen.

Fürjes Balázs szerint a hibák abból fakadnak, hogy a politikát és az ideológiát a sport elé helyezték, holott egy olimpia elsősorban a sportról és a versengésről szól, arról, hogy a sportolók életük legjobb teljesítményét nyújthassák. Erre példa a megnyitóünnepség, amelynek a tartalma is vitát váltott ki. Holott a megnyitó a mindenkori házigazda számára lehetőség, hogy saját értékeit, kultúráját bemutathassa.

Ugyanígy szerinte kétes minőségű vízbe sem lehet küldeni a versenyzőket, szükség lett volna B tervre – emelte ki a Szajna szennyezettsége kapcsán.

Fürjes Balázs szólt egy lehetséges magyarországi olimpiáról is. Úgy vélte, ennek Budapest lenne a legnagyobb nyertese, hiszen járulékos, egyben hosszú távú beruházásként rendbe tennénk a budapesti közlekedést, beleértve a pályaudvarokat, a közutakat, a HÉV-eket és a villamoshálózatot, a sportlétesítmények pedig már adottak.

A sportsikerek mögött komoly együttműködés áll

A megnyitóbeszédet két kerekasztal-beszélgetés követte. A szponzorációval kapcsolatos beszélgetésen Pataky Piroska, az MBH Bank marketingigazgatója a szponzoráció jelentőségéről szólva elmondta, az egyik analógia az elköteleződés, a másik pedig a kitartás – az MBH Bank e kettőt képviseli, és pont ez a közös nevező a sporttal. Ennek szellemében több sportággal, területtel működnek együtt.

Tóth Anita, a MOB kommunikációs igazgatója azt mondta, a legfőbb értékeik a sportolók, 5700 médiaszakember vett részt az olimpia tudósításán – ez jól mutatja, hogy a sport és az olimpia iránt igen nagy a kereslet.

– A sportolók értéket képviselnek, arra is van példa, hogy korábbi élsportolót keresnek a cégek munkatársnak – tette hozzá.

Pécsi Máté, a Sponsmore ügyvezetője arról beszélt, a sportszponzoráció digitalizálását tűzték ki célul, ám a sportágaknak tradicionálisabb elképzeléseik vannak. Céljuk, hogy a digitalizáció a sportban is megjelenjen, jó iránynak tartja, hogy az MBH, illetve hozzá hasonló módon mások is kapcsolódnak a sport világához. Középutat érdemes találni az üzleti tartalom és az emocionális oldal között.

Door Tamás, a Mediaworks Hungary innovációs igazgatója úgy véli, változott a médiafogyasztási szokás, a tartalom pedig akár már előre elérheti a fogyasztót. Ráadásul már a közösségi médiának megfelelő tartalomgyártás is fontos iránnyá vált.

Tótka Sándor olimpiai, kétszeres világ és négyszeres Európa-bajnok, valamint ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó úgy véli,

a médiajelenlétet minden sportoló máshogy éli meg, más-más arányban engedi be az életébe. Sok szeretetet kap a szurkolóktól, pont ezért kezdett előadásokat tartani, hiszen az emberek szeretnének s siker mögé látni, szeretnék látni a siker árát, egyszóval szeretnének kapcsolódni a sportolókhoz.

Akik ugyanolyan nehézségekkel küzdenek meg, mint az átlagemberek. Sportáganként is változik egyébként a médiafigyelem megléte, aránya. Ugyanakkor a sportolónak is van beleszólása, meghúzhatja a határokat, és a döntő többség ezt tiszteletben is tartja. Egy sportolónak nehéz beilleszteni az életébe a szereplést, azonban ez tervezhető mindkét oldalról, főleg akkor, ha a sportoló előre tud tervezni.

Az MBH-nál úgy látják, a videós tartalom és a fogyasztás mikéntje megváltozott, előtérbe került az online fogyasztás, több kattintást hoz a rövid, pörgős videós tartalom és a streamingszolgáltatás, utóbbi mellett szól a visszanézési lehetőség.

A pénzintézet a sport-márka összekapcsolódást tudatosan viszi véghez, szponzorként kilenc sportolóval szerződtek idén, akik egyébként kedvezően fogadták a megkeresést. Az MBH-nál a többrétű támogatás jegyében cél az is, hogy a sportoló márkanagykövet lehessen, ugyanakkor nincs minden sportolónak egyforma követői bázisa. A támogatói hátország bemutatására is hangsúlyt fektetnek egy-egy kiváló versenyző bemutatásánál, hiszen a felkészítő csapattal éri el az eredményeket.

Már nem az edző a mindenes

A második kerekasztal-beszélgetésen szó esett a felkészülés lélektani háttérről is, hiszen ma már elmúltak azok az idők, amikor az edző volt a mindenes, jelenleg igen komoly szakembergárda segíti a felkészülést.

Lénárt Ágota sportpszichológus, egyetemi docens kiemelte, a sportpszichológia nem egyenlő a klinikai pszichológiával,

olyan felkészítés, ahol módszereket is tanul az érintett, hogy valóban csúcsformát mutathasson, tudja, mikor milyen módszert kell bevetnie, ráadásul eltérő élethelyzetekben.

Kiemelte, szükség van egy korrekció élményre, ami a hiba kijavítását jelenti, ha ezt valaki elhiszi, javulhat a teljesítménye. Nem elég csupán az edzés, fejben is meg kell lennie a kontrollnak. Hamar elérhető a változás. És a sikert is meg kell tanulni kezelni, valamint fel kell tárni az elakadások hátterét is. Kell idő legyen a személyiségfejlesztésre.

Zsivoczky-Pandel Attila világbajnoki bronzérmes magyar többpróbázó – a Honvéd szakmai vezetője, edzője elmondta, korábban 3-4 fős felkészítő csapatok voltak, ez ma már kibővült, és szerinte azt a maradék egy százalékot is ki kell hozni magunkból, dobogós helyezés múlhat rajta. Minél hamarabb és minél nagyobb stábbal kezd valaki dolgozni, annál nagyobb sikerre számíthat.

Igaz Bálint sportmasszőr, fizioterapeuta, volt válogatott atléta, testnevelőtanár úgy véli, szimbiózisban kell legyenek, bizalmi viszony van a sportoló és a terapeuta között, nem csak alkalmilag kell rendelkezésre állni. Azaz a masszőrnek adott esetben helyettesíteni kell tudni akár a sportpszichológust.

Molnár Attila atléta, olimpikon úgy fogalmazott, egyéni szinten ma már megválasztható, hogy a sportoló kivel dolgozna együtt, hiszen többéves munkáról van szó. Szintén megerősítette a mentális tréning szerepét, ám az nem mindenkinél kap egyforma hangsúlyt.