Lisztes Krisztián már nem követheti apját, de mikor lehet pánikba esni?

Lisztes Krisztián az előző, 2023/24-es idényt már úgy teljesítette a Fradiban, hogy tudta: 2024 nyarától az Eintracht Frankfurt kötelékébe tartozik majd, amely egyetlen kiválóan sikerült fél év után lecsapott a fiatal magyar támadóra. Lisztes Krisztián az átigazolás után idehaza sérülésekkel is küzdött, összességében a szezonja sem visszaesést, sem előrelépést nem jelentett 2023 tavaszához képest. Bár Marco Rossi a tartalékok közé nevezte, a magyar válogatott Euró­pa-bajnoki keretébe nem került be, s most úgy tűnik, egy darabig nem is fogja hívni a szövetségi kapitány, ugyanis Lisztes egyelőre nem a Bundesligában, hanem az Eintracht Frankfurt negyedosztályú tartalékcsapatában szerepel.

Az idősebb Lisztes Krisztián egyszer sem játszott első németországi klubja, a Stuttgart tartalékcsapatában (Fotó: Reuters)

A helyi lapok szerint a magyar játékosnak időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a helyi viszonyokhoz. Lisztes a klub honlapján továbbra is az első keret tagjaként szerepel, az Európa-liga-keretbe viszont nem került be, ellenben a nála egy évvel fia­talabb, hivatalosan a tartalékcsapathoz tartozó Fenyő Noah igen.

Lisztes Krisztián apja elkerülte ezt a lépcsőfokot

Lisztes pályafutásának alakulását tekintve a kézenfekvő párhuzam az édesapjával való összevetés. Idősebb Lisztes Krisztián azonban tapasztaltabb játékosként került ki Németországba, mint most a fia: egy évvel idősebbként, több felnőttidénnyel és néhány felnőttválogatott-beli szerepléssel a háta mögött igazolt a Ferencvárostól Stuttgartba, ahol már a második lehetséges alkalommal bemutatkozott a Bundesligában, s ha nem is lett azonnal alapember, a klub tartalékcsapatában egyszer sem szerepelt.