Nagy megtiszteltetés érte a magyar válogatott kapusát, edzője megindokolta a döntését

Varga Dénes távozásával új csapatkapitány után kellett néznie a magyar bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom Waterpolo csapatának. Nyéki Balázs választása végül a klub saját nevelésű kapusára, Vogel Somára esett.

Gyors döntés született

– Meglepett a felkérés, mert nem úgy fejeztem be az előző klubidényt, hogy az olimpia után rám várhat ez a megtisztelő feladat a következő szezontól – idézte fel a történteket a Fradi.hu-nak nyilatkozó Vogel Soma. – Nyéki Balázs először annyit mondott nekem, hogy gondoljam át, de viszonylag gyorsan eljutottam odáig, hogy szívesen elvállalnám, mert bele tudtam magam képzelni ebbe a szerepkörbe. A környezetemben mindenki örült a hírnek, jók voltak a visszajelzések, büszkék voltak rám. A barátnőm azt mondta, hogy érezte és látta bennem korábban is, hogy egyszer én lehetek a csapatkapitány. Mindamellett, hogy tisztában vagyok vele, hogy ez plusz felelősséget ad és akár nyomás is lehet, megpróbálom pozitív irányba átfordítani. Még jobban bele leszek vonva a játékosok életébe, ezáltal még közelebb kerülünk egymáshoz, illetve a stábbal ápolt amúgy is jó kapcsolatunk még szorosabbá válik.

Vogel Soma évek óta stabil tagja a Ferencvárosnak és a válogatottnak is. Fotó: Illyés Tibor

Minden szinten szintlépés jöhet

Nyéki Balázs szerint Vogel Soma az egyik legautentikusabb személy a csapatkapitányi pozícióra a Ferencváros és a vízilabdacsapat számára egyaránt.

Olyan a személyisége, amivel segíteni tudja társait, valamint bízunk benne, hogy egy szintlépés lehet a karrierjében és a személyiségében is ez a szerepkör. Gyakorlatilag a Népligetben nőtt fel, gyerekkora óta itt van a klubban, nem játszott más csapatban, és reméljük, hogy minél tovább itt is marad, és méltóképpen tudja a Fradi színeit képviselni

– mondta az edző.

Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője. Forrás: Facebook.com/Fradivizilabda

Komoly serleggyűjtemény

Vogel Soma fiatal kora ellenére is rengeteg címet nyert már a Ferencváros és a nemzeti csapat játékosaként. Klubszinten nem kevesebb mint 18 aranyéremnél tart! Kétszeres BL-, Európai Szuperkupa- és Eurokupa-győztesnek vallhatja magát, ötszörös magyar bajnok, hatszoros Magyar Kupa-győztes, emellett Magyar Szuperkupát is nyert már. A válogatottal 2018-ban Világkupa-győztes, 2020-ban Európa-bajnok, 2021-ben olimpiai bronzérmes, tavaly pedig világbajnok lett.