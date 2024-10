Gera reagált a szurkolók bekiabálására, és finoman odaszólt a bíróknak

A labdarúgó NB I 10. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén az utolsó helyen álló Kecskeméti TE a harmadik Puskás Akadémiát fogadta a Széktói Stadionban, és 3-0-ra kikapott. Az edzőváltáson átesett, sereghajtó kecskemétieknél a korábbi ferencvárosi legenda, Gera Zoltán nyilván jobb bemutatkozásra számított.

Felszabadultság kell

Gera Zoltán a tőle megszokott, nyugodt stílusban értékelte a meccset, bár a kecskemétiek edzőjén érződött a csalódottság a lefújást követően.

Kitért az első félidőben elmaradt tizenegyesre is: szerinte az és a kiállítás más mederbe terelhette volna a mérkőzést.

– Sajnos olyan időszakban vagyunk, ahol a hibákat keményen megtorolja az ellenfél. A játékosaimon láttam a második gól után, hogy képesek felszabadultan futballozni, erre az állapotba kellene eljutnunk hétről hétre – folytatta a Kecskemét edzője, aki szerint a vereségek megnyirbálják a játékosok önbizalmát, és ebből a negatív spirálból nehéz kikerülni.

Vannak kritikák, de összességében nézve pozitívnak gondolom a szurkolók reakcióit, és meg vagyok róla győződve, hogy a közönség a csapat mögött áll. Ők is szurkolnak a csapatnak, és várják, hogy megforduljon a dolgok állása. Kecskeméten szeretik a futballt, és meg is érdemlik, hogy eredményesek legyünk. Azért fogunk dolgozni a következő időszakban, hogy a szurkolóink újra jól érezzék magukat a lelátón

– reagált Gera a szurkolói bekiabálásokra.

A mérkőzés alatt a drukkerek vegyesen Gerát és a hét közben menesztett Szabó Istvánt is éltették.

Gera szerint a játékosokat bántja a vereség, de készen állnak az előttük álló mérkőzésekre. Szükség is lesz az önbizalomra és a harcosságra, hiszen a következő fordulóban ahhoz a Pakshoz látogatnak Geráék, amely a legutóbb egy ötöst gurított Debrecenben.

Hornyák megvédte Gerát

A találkozó követő sajtótájékoztatón érthető módon Hornyák Zsolt volt az elégedettebb, a felcsútiak edzője védelmébe vette kollégáját. – Őszintén megmondom, a mai meccstől jobban tartottam, mint egy Fradi elleni rangadótól – kezdte mondandóját a Puskás edzője, aki szerint Kecskeméten soha nem egyszerű pontokat szerezni.

Gera Zoli két edzést tudott tartani, ez alatt mit tud egy edző változtatni? Semmit. Mi nem is rájuk készültünk, hanem a magunk játékát szerettük volna megvalósítani. Szerencsére sikerült

– tette hozzá Hornyák Zsolt, majd így folytatta: – A hazaiaknak támadniuk kellett kétgólos hátrányban, és ezért is cseréltem le a csatárunkat, Colley-t, hogy mezőnyjátékban picit a biztonságra törekedjünk. Aztán sikerült még egy találatot szereznünk, és így a további cseréink már arról szóltak, hogy a fiatalabb labdarúgóink is értékes játékpercekhez jussanak – mondta el Hornyák Zsolt, aki a tizenkilenc éves kapus, Pécsi Ármin teljesítményét is megdicsérte.

A Puskás Akadémia a győzelmével átmenetileg a tabella élére ugrott, persze a Fradi visszaelőzheti, ha legyőzi a Fehérvárt.