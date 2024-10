Nadal és Djokovics utolsó összecsapására készül a Grand Slamek előtt járó Szaúd-Arábia

Szerdától szombatig hat klasszis részvételével zajlik teniszverseny Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban. A Six Kings Slam (Hat Király Slam) elnevezésű tornát Novak Djokovics és az év végi visszavonulásának bejelentése óta először játszó Rafael Nadal a holnapi elődöntőben kezdi meg, a szerdai nyitónapon dől el, hogy Jannik Sinner és Danyiil Medvegyev, illetve Carlos Alcaraz és Holger Rune közül melyik két teniszező csatlakozik hozzájuk.

Rafael Nadal múlt héten jelentette be, hogy az év végén visszavonul, a búcsú előtt még Szaúd-Arábiában pályára lép (Fotó: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Nem ez az első alkalom, hogy Szaúd-Arábia bemutatóversenyt rendez, de ahogy a neve is sejteti, a Six Kings Slam minden korábbinál nagyobb szabású szaúdi torna. Az arab országban megragadták az utolsó esélyt, hogy az év végén, a Davis-kupában visszavonuló, Szaúd-Arábia tenisznagyköveteként is tevékenykedő Rafael Nadal még pályára lépjen náluk.