Szaúd-Arábia újabb rekordja, Rijádban dől el az év végi világelsőség sorsa

Az elmúlt hetek alapján idén meglepetés lenne Swiatek fordítása, a lengyel ugyanis a US Open óta először játszik, a köztes időszakban pedig edzőt is váltott, Tomasz Wiktorowski helyett immár Wim Fissette irányítása alatt készül. A belga szakember korábban Kim Clijsters, Angelique Kerber és Oszaka Naomi edzőjeként is ünnepelhetett már Grand Slam-sikert.

– Egyelőre csak ismerkedünk, komolyabb változásokról majd a szezon után, a következő évre készülve beszélhetünk. Ami a világelsőséget illeti: Szabalenka megérdemli a pozíciót, de meg fogok érte küzdeni – bocsátotta előre Swiatek.

WTA-világbajnokság Szaúd-Arábia fővárosában: a csoportbeosztás

Szabalenka idén az Australian Open és a US Open bajnoka lett, s a New York-i sikere óta is jó formát mutatott, a vuhani WTA 1000-s versenyt is megnyerte. Abban a döntőben Cseng Csin-ven ellen győzött, akit korábban az Australian Open fináléjában is megvert, s szombaton éppen kettejük egymás elleni meccsével kezdődik el a rijádi WTA-vb. Az egyéni olimpiai bajnok Cseng mellett a másik vb-újonc, a Párizsban párosban aranyérmet szerzett Jasmine Paolini is a lila csoportban szerepel – az olasz az egyetlen, aki egyesben és párosban is kvalifikált a WTA-vb-re. A lila csoport mezőnyét a kazah Jelena Ribakina egészíti ki, aki Swiatekhez hasonlóan egyetlen meccset sem játszott a US Open óta.

Ribakina okozta a tornát felvezető pénteki sajtótájékoztató legnagyobb szenzációját, amikor bejelentette, hogy jövőre Novak Djokovics korábbi edzője, Goran Ivanisevic irányítja majd a felkészülését.

A narancssárga csoportban Swiatek első ellenfele a wimbledoni bajnok Barbora Krejcíková lesz, aki a füves pályás Grand Slam-tornán aratott meglepetéssikere óta alig nyert meccset, s a világranglista alapján nem is lehetne a nyolcas elitmezőny tagja, ám Grand Slam-győztesként elég volt az első húsz közé jutnia a vb-kvalifikációhoz. Ebben a csoportban játszik még a két amerikai teniszező, Coco Gauff és Jessica Pegula.

A WTA-világbajnokság legutóbbi nyolc kiírása kivétel nélkül új győztest hozott, s ez a sorozat csak akkor nem folytatódik, ha Swiatek címet véd. A lengyel tavaly nagyon simán nyerte a Jessica Pegula elleni finálét, rajtuk kívül az idei mezőnyből Szabalenka vívott már vb-döntőt, két éve Caroline Garcia ellen kapott ki.