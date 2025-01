Djokovics korábbi edzője is kínos helyzetbe került Ausztráliában

Goran Ivanisevic korábban Novak Djokovics edzőjeként már ünnepelhetett Australian Open-sikert is. A horvát szakember idén a korábbi döntős Jelena Ribakina felkészülését irányítva volt jelen Melbourne-ben, a kazah a hétfő nyolcaddöntőjét elveszítette Madison Keys ellen. Ez önmagában még nem lenne nagy gond, Ivanisevic és Ribakina közös munkája az elején tart, azonban elképzelhető, hogy egyben a végén is.

Sokan nem értik, hogy mi zajlik az Australian Open korábbi döntőse, Jelena Ribakina körül (Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino)

Ribakina a tavalyi WTA-vb-n jelentette be, hogy Ivaniseviccsel dolgozik tovább. A kazah teniszező 2022-ben Wimbledon bajnoka lett, majd 2023-ban az Australian Open döntőjébe is bejutott, s csúcsformában bárkivel felveszi a versenyt a női mezőnyben. Ivanisevic jó választásnak tűnt, hogy hosszú távon is kihozza belőle azt a teljesítményt.

Ki Jelena Ribakina edzője?

Csakhogy Ivanisevic pozíciója máris bizonytalanná vált. Az idei Australian Open előtt, azaz alig néhány héttel azután, hogy elkezdett Ivaniseviccsel dolgozni, Ribakina bejelentette, hogy visszatér a stábjához Stefano Vukov. A szintén horvát szakember volt Ribakina előző edzője, az ő irányításával lett éljátékos a kazahból.