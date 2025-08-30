Böde DánielBognár GyörgyTóth BarnaválogatottüzenetKazincbarcika

Böde Dániel megtalálta a humorát, Tóth Barnának és az őt kiemelő Bognár Györgynek is üzent

Péntek este tovább folytatódott a Paks menetelése az NB I-ben, miután 3-0-ra legyőzte az újonc Kazincbarcikát. Az előző szezon gólkirálya, Böde Dániel 12 meccs után ismét betalált, majd egy igencsak rejtélyes üzenettel küldte el csatártársát, a szintén betaláló Tóth Barnát a válogatott hétfőn kezdődő összetartására. A 38 éves paksi legenda azt sem hallgatta el, neki már edzője, Bognár György sem tud sok újat mondani.

Molnár László
2025. 08. 30. 8:40
Böde Dániel ezúttal győzelemhez segítette Bognár György csapatát (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paksi FC szenvedős első félidő után gálázott, végül 3-0-ra legyőzte a Kazincbarcika csapatát a labdarúgó NB I hatodik fordulójának péntek esti nyitómeccsén, amivel veretlenül, meccsenkénti három szerzett gólos átlaggal vezeti a tabellát. Ahhoz, hogy ez a győzelem megszülessen, mindenképpen szükség volt arra, hogy pályára lépjen Böde Dániel. A tavalyi gólkirály már a szünetben nagy intenzitással gyakorolt, a legtöbb időt azzal töltötte, hogy begyakorolja azt a mozdulatsort, miszerint lefordulva a védőjéről még a büntetőterületen kívülről kapura nyesse a labdát. A szurkolók ugyan nem számolták, hány próbálkozása jutott el a hálóig a paksi legendának, de újra bizonyságot nyert az a mondás, hogy a gyakorlás teszi a mestert mesterré.

Böde Dániel most végre betalált, a Paks tavalyi gólkirály remekül szállt be a Kazincbarcika elleni bajnoki szünetében
Böde Dániel most végre betalált, a Paks tavalyi gólkirálya remekül szállt be a Kazincbarcika elleni bajnoki szünetében. Forrás: Paksifc.hu

 

Böde felemás teljesítménye

A 38 éves csatár aztán beállt a második félidőre, hogy végre valaki képes legyen mattolni a Kazincbarcika remekül védő kapusát, Gyollai Dánielt, aki az első 45 percben kivédte a paksiak szemét, sőt még büntetőt is hárított. Azonban sokáig úgy nézett ki, hogy a Dánielek csatáját is a kapus nyeri, ugyanis amikor Böde kihagyhatatlan ziccerbe került Tóth Barna remek átadását követően, Gyollai még ezt is megfogta egy nagy bravúrral. Majd a barcikai kapus szemmel verte a tavalyi gólkirályt, aki szintén a másik paksi tank, Tóth kapufáról kipattanó labdáját öt méterről elfejelte a paksi éjszakába.

De aztán eljött Böde nagy pillanata, és amit szünetben begyakorolt, azt a pályán valóra váltotta. Előbb úgy adott gólpasszt a válogatottba behívott csatártársának, Tóth Barnának, hogy lefordult a védőjéről, majd balról kapura tekerte a labdát, ám a lövés kipattant a kapufáról, amit Tóth értékesített. Majd jött a szerepcsere, és a paksiak 29-ese tette oda a 16-os jobb oldalán a labdát Bödének, aki ezúttal már kilőtte a bal felső sarkot, és máris futhatott a szögletzászlóhoz, hogy a kisfiával közösen ünnepelje idei első gólját.

– A hiányosságunk az első félidőben az volt, hogy egyedül Tóth volt a kapu előtt a beadásoknál. 

Rengeteg beadásunk volt, de Bödével ez még veszélyesebbé vált, és a tizenhatos környékére bejátszott labdáknál ezzel a két emberrel már nem nagyon tudtak mit kezdeni

– nyilatkozta Bognár György vezetőedző a lefújást követő sajtótájékoztatón.

Böde Dániel statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján)

2024/25-ös idény:

  • NB I: 32 meccs, 15 gól
  • Európa-liga-selejtező: 2 meccs 1 gól
  • Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Magyar Kupa: 2 meccs, 1 gól
  • Összesen: 42 meccs, 19 gól, 1 gólpassz

2025/26-os idény:

  • NB I: 4 meccs, 1 gól
  • Európa-liga-selejtező: 2 meccs
  • Konferencialiga-selejtező: 4 meccs, 1 gólpassz
  • Összesen: 10 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Egy biztos, amíg Böde tavaly már július 18-án betalált a román Corvinul elleni visszavágón az El-selejtezőjében, illetve a DVTK elleni, július 28-i első bajnokin, addig idén erre augusztus 29-ig, egészen a 6. fordulóig kellett várnia. 

Tóth Barna egy góllal és egy gólpasszal jelezte Marco Rossinak, jó formában van
Tóth Barna egy góllal és egy gólpasszal jelezte Marco Rossinak, hogy jó formában van. Forrás: Paksifc.hu

A legenda fura üzenete a válogatottban debütálni készülő Tóth Barnának

A találkozót követően Böde elárulta, vajon mit kért tőle, milyen taktikai elképzeléssel engedte útjára Bognár György, mielőtt pályára küldte. Nos, a 38 éves legenda igencsak meglepő választ adott. – Nekem már sok mindent nem tudott mondani, tudja, hogy tudom a dolgomat. Szerencsére egy gól kijött, de sokat kihagytam – ismerte el az M4 Sport kamerája előtt a rá jellemző egyszerűséggel Böde Dániel.

Aztán a válogatott vb-selejtezőire készülő Tóth Barnához fordult, akinek a következőt mondta: – Játszd a saját játékodat és…

Hogy mi a mondat vége, azt talán sosem fogjuk megtudni, ám a két erőcsatár összemosolygásából azért annyi mindenkinek lejött, hogy ők ketten igencsak megértik egymást. A pályán és azon kívül is.

NB I, 6. forduló

péntek:

  • Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

  • ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg, 14.45
  • DVTK–Puskás Akadémia, Diósgyőr, 17.00
  • Újpest–MTK, Újpest, 19.30

vasárnap:

  • ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30
  • DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.