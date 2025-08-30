Böde Dániel megtalálta a humorát, Tóth Barnának és az őt kiemelő Bognár Györgynek is üzent

A Paksi FC szenvedős első félidő után gálázott, végül 3-0-ra legyőzte a Kazincbarcika csapatát a labdarúgó NB I hatodik fordulójának péntek esti nyitómeccsén, amivel veretlenül, meccsenkénti három szerzett gólos átlaggal vezeti a tabellát. Ahhoz, hogy ez a győzelem megszülessen, mindenképpen szükség volt arra, hogy pályára lépjen Böde Dániel. A tavalyi gólkirály már a szünetben nagy intenzitással gyakorolt, a legtöbb időt azzal töltötte, hogy begyakorolja azt a mozdulatsort, miszerint lefordulva a védőjéről még a büntetőterületen kívülről kapura nyesse a labdát. A szurkolók ugyan nem számolták, hány próbálkozása jutott el a hálóig a paksi legendának, de újra bizonyságot nyert az a mondás, hogy a gyakorlás teszi a mestert mesterré.

Böde Dániel most végre betalált, a Paks tavalyi gólkirálya remekül szállt be a Kazincbarcika elleni bajnoki szünetében. Forrás: Paksifc.hu

Böde felemás teljesítménye

A 38 éves csatár aztán beállt a második félidőre, hogy végre valaki képes legyen mattolni a Kazincbarcika remekül védő kapusát, Gyollai Dánielt, aki az első 45 percben kivédte a paksiak szemét, sőt még büntetőt is hárított. Azonban sokáig úgy nézett ki, hogy a Dánielek csatáját is a kapus nyeri, ugyanis amikor Böde kihagyhatatlan ziccerbe került Tóth Barna remek átadását követően, Gyollai még ezt is megfogta egy nagy bravúrral. Majd a barcikai kapus szemmel verte a tavalyi gólkirályt, aki szintén a másik paksi tank, Tóth kapufáról kipattanó labdáját öt méterről elfejelte a paksi éjszakába.

De aztán eljött Böde nagy pillanata, és amit szünetben begyakorolt, azt a pályán valóra váltotta. Előbb úgy adott gólpasszt a válogatottba behívott csatártársának, Tóth Barnának, hogy lefordult a védőjéről, majd balról kapura tekerte a labdát, ám a lövés kipattant a kapufáról, amit Tóth értékesített. Majd jött a szerepcsere, és a paksiak 29-ese tette oda a 16-os jobb oldalán a labdát Bödének, aki ezúttal már kilőtte a bal felső sarkot, és máris futhatott a szögletzászlóhoz, hogy a kisfiával közösen ünnepelje idei első gólját.

– A hiányosságunk az első félidőben az volt, hogy egyedül Tóth volt a kapu előtt a beadásoknál.

Rengeteg beadásunk volt, de Bödével ez még veszélyesebbé vált, és a tizenhatos környékére bejátszott labdáknál ezzel a két emberrel már nem nagyon tudtak mit kezdeni

– nyilatkozta Bognár György vezetőedző a lefújást követő sajtótájékoztatón.

Böde Dániel statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján) 2024/25-ös idény: NB I: 32 meccs, 15 gól

Európa-liga-selejtező: 2 meccs 1 gól

Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Magyar Kupa: 2 meccs, 1 gól

Összesen: 42 meccs, 19 gól, 1 gólpassz 2025/26-os idény: NB I: 4 meccs, 1 gól

Európa-liga-selejtező: 2 meccs

Konferencialiga-selejtező: 4 meccs, 1 gólpassz

Összesen: 10 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Egy biztos, amíg Böde tavaly már július 18-án betalált a román Corvinul elleni visszavágón az El-selejtezőjében, illetve a DVTK elleni, július 28-i első bajnokin, addig idén erre augusztus 29-ig, egészen a 6. fordulóig kellett várnia.