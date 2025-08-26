Serie ALilian Thurammarcus thuramFC InternazionaleTorino Fcolasz bajnokság

Az Inter bombaformában lévő csatára csattanós választ adott a világbajnok apjának + videó

A legutóbb ezüstérmes Internazionale házigazdaként 5-0-ra nyert a Torino ellen az olasz labdarúgó-bajnokság első fordulójának hétfői játéknapján. A mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Marcus Thuram volt, aki az egyik találata után üzent a nézőtéren ülő apjának, a francia válogatottal világbajnoki címet szerzett Lilian Thuramnak és a Juventusban játszó testvérének, Khéphren Thuramnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 9:43
Marcus Thuram, Inter, Serie A, Lilian Thuram üzenetet kapott a Torino elleni meccsen
Marcus Thuram és az Inter bombaformában kezdte az olasz bajnokságot Fotó: AFP/Piero Cruciatti
Az Inter ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel kezdett az olasz bajnokságban, a tavalyi BL-döntő vesztese öt góllal múlta felül a vendég Torino csapatát a San Siróban. A találkozó hőse a francia válogatott csatár, Marcus Thuram volt, aki két találattal vette ki a részét a kiütéses győzelemből. A klasszis támadó a lelátón ülő apjának, a Juventus és a Barcelona korábbi kiváló hátvédjének, Lilian Thuramnak és az Inter ősi ellenfelénél, a Juventusban játszó Khéphren Thuramnak is üzent a csodálatos fejesgólja után.

Marcus Thuram (Inter) vicces gesztussal üzent a lelátón ülő apjának és testvérének.
Az Inter csatára, Marcus Thuram vicces gesztussal üzent a lelátón ülő apjának és testvérének (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Marcus Thuram üzent a családnak

Az olasz válogatott hátvéd, Alessandro Bastoni szerezte meg a vezetést az Internek: a milánói szurkolók kedvence a 18. percben szépen csúsztatta a labdát fejjel a kapuba Nicolo Barella szöglete után. Ezt követően az Inter új igazolása, a horvát Petar Sucic adott gólpasszt Marcus Thuramnak, aki szép mozdulattal lőtte ki a jobb alsó sarkot. A meccset végig robotoló Lautaro Martínez szemfüles gólja után újra Thuram következett: fejjel vette be a Torino kapuját, majd a francia csatár érdekes gesztussal üzent a lelátón üldögélő világbajnok apjának, Lilian Thuramnak és testvérének, a Juventusban játszó Khéphren Thuramnak.

A fejesgólom után intettem apámnak és a testvéremnek is a lelátón, mivel mindig gúnyolódnak a fejeseim miatt! A meccs elején kihagytam egy hasonló helyzetet, és amikor gólt szereztem, egyből rájuk gondoltam

 – mondta el a két gólt szerző Thuram, akit lecserélése után vastapssal köszöntötték a milánói drukkerek, és később a meccs legjobbjának is megválasztották.

– Hogy mit szólok ahhoz, hogy az öcsém, Khéphren kinn volt a meccsemen? Ő azért volt itt, mert a kisöcsém, örökké szeretni fogom, de ő most a Juventusban játszik – nyilatkozta az Inter támadója, akinek ekkor már valószínűleg a torinóiak elleni rangadó is a fejében járt, szeptember 13-án ugyanis a kék-feketék az olasz rekordbajnok otthonába látogatnak, az olasz bajnokság harmadik fordulójában.

Inter: Thuram és Martínez a példa

A másik torinói csapat elleni nyitányon a 67. percben a Parmától igazolt francia csatár, Ange-Yoan Bonny is beállt, ő lőtte az ötödik Inter gólt. Bonny elárulta, hogy állandóan Lautaro Martínezt és Marcus Thuram játékát figyeli, és próbálja megérteni, hogyan mozognak, labdával vagy anélkül. 

– Azért csinálom, hogy egy napon közelebb kerüljek az ő szintjükhöz: most nagyon messze vagyok tőlük. Mindig két dolgot hangsúlyoznak nekem: az első, hogy „érezd jól magad”. A második, hogy mindig a gólt keressem, mert támadók vagyunk, és minket a góljaink alapján értékelnek – mondta el a 21 éves támadó. Kétségtelen, a világbajnok Martíneznél és az idényt bombaformában kezdő Thuramnál jobb tanítómesterei nem is lehetnének az ifjú játékosnak.

Serie A, 1. forduló

Internazionale-Torino FC 5-0 (2-0)

 

