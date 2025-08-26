Az Inter bombaformában lévő csatára csattanós választ adott a világbajnok apjának + videó

Az Inter ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel kezdett az olasz bajnokságban, a tavalyi BL-döntő vesztese öt góllal múlta felül a vendég Torino csapatát a San Siróban. A találkozó hőse a francia válogatott csatár, Marcus Thuram volt, aki két találattal vette ki a részét a kiütéses győzelemből. A klasszis támadó a lelátón ülő apjának, a Juventus és a Barcelona korábbi kiváló hátvédjének, Lilian Thuramnak és az Inter ősi ellenfelénél, a Juventusban játszó Khéphren Thuramnak is üzent a csodálatos fejesgólja után.

Az Inter csatára, Marcus Thuram vicces gesztussal üzent a lelátón ülő apjának és testvérének (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Marcus Thuram üzent a családnak

Az olasz válogatott hátvéd, Alessandro Bastoni szerezte meg a vezetést az Internek: a milánói szurkolók kedvence a 18. percben szépen csúsztatta a labdát fejjel a kapuba Nicolo Barella szöglete után. Ezt követően az Inter új igazolása, a horvát Petar Sucic adott gólpasszt Marcus Thuramnak, aki szép mozdulattal lőtte ki a jobb alsó sarkot. A meccset végig robotoló Lautaro Martínez szemfüles gólja után újra Thuram következett: fejjel vette be a Torino kapuját, majd a francia csatár érdekes gesztussal üzent a lelátón üldögélő világbajnok apjának, Lilian Thuramnak és testvérének, a Juventusban játszó Khéphren Thuramnak.

A fejesgólom után intettem apámnak és a testvéremnek is a lelátón, mivel mindig gúnyolódnak a fejeseim miatt! A meccs elején kihagytam egy hasonló helyzetet, és amikor gólt szereztem, egyből rájuk gondoltam

– mondta el a két gólt szerző Thuram, akit lecserélése után vastapssal köszöntötték a milánói drukkerek, és később a meccs legjobbjának is megválasztották.

– Hogy mit szólok ahhoz, hogy az öcsém, Khéphren kinn volt a meccsemen? Ő azért volt itt, mert a kisöcsém, örökké szeretni fogom, de ő most a Juventusban játszik – nyilatkozta az Inter támadója, akinek ekkor már valószínűleg a torinóiak elleni rangadó is a fejében járt, szeptember 13-án ugyanis a kék-feketék az olasz rekordbajnok otthonába látogatnak, az olasz bajnokság harmadik fordulójában.

Inter: Thuram és Martínez a példa

A másik torinói csapat elleni nyitányon a 67. percben a Parmától igazolt francia csatár, Ange-Yoan Bonny is beállt, ő lőtte az ötödik Inter gólt. Bonny elárulta, hogy állandóan Lautaro Martínezt és Marcus Thuram játékát figyeli, és próbálja megérteni, hogyan mozognak, labdával vagy anélkül.