Csipes Tamara még nem adott választ, nem mindenkinek tetszik az új módszer

Az épek között megszerzett 13 éremből nyolcat gyűjtöttek a kajakosok a múlt heti világbajnokságon. Tóth Dávid csapata olimpiai számokban remekelt: 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz a termés. A tavaly év végén kinevezett szakági szövetségi kapitány lapunknak értékelte a vb-szereplést, valamint a háttérbe is betekintést engedett.

Tóth Dávid elemezte, miért maradt el a várakozásoktól a női kajaknégyes és a páros Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

− Ötös alá! − osztályozta a kajak-válogatott teljesítményét Tóth Dávid, aki csalódottságának is hangot adott. − A női szakággal kapcsolatban van némi hiányérzetem. A négyes, biztos vagyok benne, hogy jobb teljesítményre képes, mint amit mutatott. Ezt bizonyítja az Európa-bajnoki címük, és a lányok edzéseken sokkal jobban mentek. Az előfutamban sem remekeltek, a középfutamban sikerült ezt a csorbát kiköszörülniük. A döntőben problémás volt ismét a helyzet.

Hogy mi az oka, én sem tudom, és ők sem tudták megmondani. Azt gondolom, fizikálisan abszolút rendben voltak. Elsősorban mentális probléma lehet: talán túl nagy terhet tettek a saját vállukra vagy elizgulták.

A négyes a hetedik helyen végzett, és szintén olimpiai számban, K2-500 méteren a döntőről is lemaradt a Kiss Blanka és Lucz Anna duó!

− Elég szerencsétlen középfutamot kaptak. Három olyan egységgel kerültek össze, amelyek utána a döntőben is elöl végeztek. A három középfutamból az ötödik legjobb időeredményt érték el, de mivel a helyezés számít, kiestek. Gazsó Dorka kétszázon nem a versenyszám specialistája, sérülés után tért vissza. Már eleve az nagy dolog, hogy be tudott kerülni az utazó keretbe. A következő években sokkal jobb lesz.

Ugyanakkor női egyesben abszolút elégedettek lehetünk Csikós Zsókával. Az ezer méteren szerzett aranyérme hatalmas lendületet, magabiztosságot adott neki az 500 méteres olimpiai számra. A bronzérme pedig egyszerűen zseniális.

Zsóka berobbant a felnőttmezőnybe, a gyorsasági vb-n is letette a névjegyét. Az Európa-bajnokságon elért három aranyérme nem szorul magyarázatra − fogalmazott a szövetségi kapitány.