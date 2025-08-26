kajak-kenuvilágbajnokságTóth Dávid

Csipes Tamara még nem adott választ, nem mindenkinek tetszik az új módszer

A férfiak szállították túlnyomórészt a kajakosok sikereit a milánói világbajnokságon. Tóth Dáviddal, a szakág szövetségi kapitányával elemeztük a történteket. Az egyaránt aranyérmes Kopasz Bálintot és Csizmadia Kolost joggal magasztalja a fiatal szakember, aki a szintén vb-első új egység, a Kurucz Levente-Nádas Bence páros létrehozásának körülményeiről is beszélt. Lapunknak őszintén nyilatkozott a nők kudarcairól, a négyes, a páros gyenge szereplésének okairól. Szóba került az idén pihenő Csipes Tamara is, akiről még nem tudni, rajthoz áll-e jövőre. Tóth Dávid azt is elárulta, hogyan fogadták a kajakosok a központosított felkészülést.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 26. 5:50
Tóth Dávid
Tóth Dávid büszkén tekinthet vissza első kapitányi évére, ám látja a hiányosságokat is Fotó: MKKSZ/Szalmár Péter
Az épek között megszerzett 13 éremből nyolcat gyűjtöttek a kajakosok a múlt heti világbajnokságon. Tóth Dávid csapata olimpiai számokban remekelt: 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz a termés. A tavaly év végén kinevezett szakági szövetségi kapitány lapunknak értékelte a vb-szereplést, valamint a háttérbe is betekintést engedett.

Tóth Dávid elemezte, miért maradt el a várakozásoktól a női kajaknégyes és a páros
Tóth Dávid elemezte, miért maradt el a várakozásoktól a női kajaknégyes és a páros Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

− Ötös alá! − osztályozta a kajak-válogatott teljesítményét Tóth Dávid, aki csalódottságának is hangot adott. − A női szakággal kapcsolatban van némi hiányérzetem. A négyes, biztos vagyok benne, hogy jobb teljesítményre képes, mint amit mutatott. Ezt bizonyítja az Európa-bajnoki címük, és a lányok edzéseken sokkal jobban mentek. Az előfutamban sem remekeltek, a középfutamban sikerült ezt a csorbát kiköszörülniük. A döntőben problémás volt ismét a helyzet. 

Hogy mi az oka, én sem tudom, és ők sem tudták megmondani. Azt gondolom, fizikálisan abszolút rendben voltak. Elsősorban mentális probléma lehet: talán túl nagy terhet tettek a saját vállukra vagy elizgulták. 

A négyes a hetedik helyen végzett, és szintén olimpiai számban, K2-500 méteren a döntőről is lemaradt a Kiss Blanka és Lucz Anna duó!

− Elég szerencsétlen középfutamot kaptak. Három olyan egységgel kerültek össze, amelyek utána a döntőben is elöl végeztek. A három középfutamból az ötödik legjobb időeredményt érték el, de mivel a helyezés számít, kiestek. Gazsó Dorka kétszázon nem a versenyszám specialistája, sérülés után tért vissza. Már eleve az nagy dolog, hogy be tudott kerülni az utazó keretbe. A következő években sokkal jobb lesz. 

Ugyanakkor női egyesben abszolút elégedettek lehetünk Csikós Zsókával. Az ezer méteren szerzett aranyérme hatalmas lendületet, magabiztosságot adott neki az 500 méteres olimpiai számra. A bronzérme pedig egyszerűen zseniális.

 Zsóka berobbant a felnőttmezőnybe, a gyorsasági vb-n is letette a névjegyét. Az Európa-bajnokságon elért három aranyérme nem szorul magyarázatra − fogalmazott a szövetségi kapitány.

Tóth Dávid kockázatvállalása

A magyar férfi kajakosok három olimpiai számban is aranyérmet nyertek az Idroscalón. Tóth Dávid az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta négyest nem féltette, sőt, éremesélyesnek tartotta.

− Titkon én mertem remélni. Egyúttal abban is biztos voltam, nagyon-nagyon kiélezett csaták lesznek. Ez elsülhetett volna akár rosszul is, miután tized- és századmásodpercek döntöttek a legjobbak között. A férfinégyes felül tudott ezen emelkedni, és megszerezte azt a csodálatos ezüstérmet, ami számomra felér egy arannyal. Kopasz Bálint ezer egyesben nyújtott teljesítménye és finise valami zseniális volt. 

Az, hogy az utolsó öt méteren vezetett csak, pont ott, ahol kellett. Nem értem, miért elégedetlen néha magával. Kiválóan versenyzett, remek időt is ment.

 Csizmadia Kolos 200 egyesben az Európa-bajnokságon negyedik lett, kevéssel maradt le a bronzéremről. A világbajnokságon viszont feltette az idei teljesítményére koronát. Nagyon kellett neki ez a vb-cím − elemzett a szövetségi kapitány, akit az elnök is megdicsért, mert nagy kockázatot vállalt az új páros megalkotásával, ami az ő „szüleménye”.

− Lényegében valóban. Ugye volt egy Kurucz Levente-Opavszky Márk kettős, amely a válogatót és a szegedi világkupát megnyerte, de aztán csak az ötödik lett Poznanban és az Európa-bajnokságon. Idézőjelben mondom, hogy csak, mert hét tizeddel maradtak le. 

Szükségesnek láttam, hogy megnézzem, van-e jobb páros. Kurucz Levente és Nádas Bence világbajnok lett, úgy néz ki, találtunk. Kockázat volt benne, de nekem az a célom, hogy a legerősebb egységet állítsam össze. 

Nádas Bence, aki ezúttal nem elöl ült a hajóban, olyan univerzális kajakos, akiből nagyon kevés van nemzetközi szinten is − adott betekintést Tóth Dávid.

Új úton Los Angeles felé

Magyarország toronymagasan végzett az éremtáblázat élén az év fő versenyén, ám immár a többi megméretés és minden, az olimpia műsorán nem szereplő versenyszám is felértékelődik. Az új olimpiai ciklusban ugyanis bevezették a világranglistát kajak-kenuban.

− Alkalmazkodni kell az új kvalifikációs rendszerhez, ami világranglistát jelent. Sokkal több versenyre kell utaznunk, több megméretésen kell részt venniük a versenyzőinknek. 

Mindegyikre a lehető legerősebb csapatot és egységet szükséges delegálnunk. Az idei tesztidőszak után jövőre lesz éles a rendszer. Ősszel fogják véglegesíteni, jelen tudásunk szerint 2026-ban és 2027-ben öt-öt, 2028-ban még kettő viadalon lehet majd pontokat gyűjteni. Azért fontos mindegyiken a legjobbjainkkal indulni, hogy ne legyen kérdés, megszerezzük a maximális kvótaszámot az olimpiára − foglalt állást a szakvezető, aki pályázatában is hangsúlyozta, hogy a műhelymunka mellett növelni kell közös gyakorlások arányát.

− Próbálunk központosítani. Nem mindenkinek tetszik feltétlenül annyira. Ám szerintem közösen kell mennünk az úton, és abból tudunk igazán jól építkezni. A négyesek összeállítása az egyes és páros teljesítmények alapján történt, ehhez az elvhez ragaszkodunk. 

Mindenkinek fel kell kötnie a gatyáját, nyilvánvalóan az olimpiai bajnokok számára is ott lesz a lehetőség, hogy megméressék magukat. Bízom benne, hogy Csipes Tamarát is látjuk még, de egyelőre nem adott választ, hogy jövőre fog-e versenyezni.

 Tótka Sándor viszont visszatér, teljes erőbedobással készül a következő szezonra − nyilatkozta lapunknak Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya.

 

